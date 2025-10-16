「不妊治療」を成功に導くためにはどうしたらいい? 医師が語る“大事な心掛け”とは

「不妊治療を始めたいけれど、どこから手をつければ良いかわからない」。そんな悩みを抱えている方は少なくないようです。不妊治療は、個人の体質や年齢に応じて進め方が異なり、どの医療機関で、どの治療を選ぶかが成功への大きなポイントとなります。本記事では、不妊治療を成功に導くためのポイントについて、放生先生の具体的なアドバイスとともに解説します。

監修医師：

放生 勲（こまえクリニック）

昭和62年弘前大学医学部卒業。都内の病院にて2年間の内科研修修了。ドイツ政府国費留学生としてフライブルク大学病院およびマックス＝プランク免疫学研究所留学。東京医科歯科大学難治疾患研究所を経て、「こまえクリニック」を開院。自らの不妊治療の患者体験から院内に「不妊ルーム」を開設し、１万組近いカップルの不妊相談に応じている。医学博士。

編集部

妊活に早めに取り組んだ方が良い理由は？

放生先生

最大の理由は女性の年齢です。卵子は加齢とともに数が減り、質も低下していきます。特に40歳以上になると妊娠率が著しく低下し、流産のリスクが大幅に増加します。卵子のエイジングは不可逆的なため、できるだけ早期に妊活に取り組むことが成功の鍵です。また、早期の妊活は選べる治療法の幅を広げることにもつながります。

編集部

男性も治療に積極的に関わるべきですか？

放生先生

はい。男性の協力は非常に重要です。不妊治療の多くは女性に負担が集中しますが、男性も検査や生活習慣の改善を積極的におこなっていただきたいです。さらに、治療中の女性を精神的に支えることも大変重要な役割です。夫婦が一緒に取り組むことで、治療への意欲や効果も高まります。

編集部

自分でできることはありますか？

放生先生

妊娠を目指す中で、健康的な生活を心がけることが非常に重要です。バランスの取れた食事や適度な運動を習慣づけ、ストレスを軽減するよう努めましょう。また、治療の焦りやプレッシャーに動じず、リラックスした気持ちで取り組むことが成功への大きな要因となります。妊娠は「追いかけると逃げて行き、忘れた頃にやって来る」とも言われるように、心の余裕が重要です。

※この記事はMedical DOCにて＜不妊治療は何から始めるべき？ 初心者が知っておきたい基本ステップを医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。