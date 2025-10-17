乃木坂46林瑠奈『ゴールデンコンビ』第二弾でサポーター続投「ぜひご期待ください！」【コメントあり】
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』の第二弾が、11月21日午後8時より3週にわたってプライム会員向けに独占配信する。番組サポーターには乃木坂46の林瑠奈が続投することも決定した。
【写真】堂々！優勝トロフィーを掲げるメインMCの千鳥
Prime Videoオリジナルバラエティ番組で視聴者数歴代No.1を記録し、お笑い界に新風を巻き起こした第一回大会の配信から約1年。Amazon MGMスタジオ製作、即興コントの頂点を決める＜最強新コンビ決定戦＞が再び開催される。
同番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。
審査するのは、200人の観客。ステージごとに“一番面白くないコンビ”が脱落する超過酷ルールのもと、試されるのは、瞬発力、アドリブ力、表現力といった“笑いの総合力”と“コンビの絆”。“二代目・ゴールデンコンビ”の座は誰の手に。注目の出場芸人のメンバーやその相方、そしてそんな彼らをむちゃぶりで翻弄する豪華ゲストなどの情報は、これから順次発表される。
【乃木坂46林瑠奈 コメント】
前回に続き、番組のサポーターとして参加できたことが何よりうれしいです！今回は、私も笑わせてもらうような、楽しめる感じもありましたが、さまざまなキャラクターのカラーがまた違う形で出ていて、オリジナルコンビが生む化学反応などもさらにパワーアップしておりますので、ぜひご期待ください！
■『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』
配信日：11月21日（金）より毎週金曜20時独占配信
話数：全5話
11月21日（金）：1話＆2話（第１ステージ〜第3ステージ）
11月28日（金）：3話＆4話（第4ステージ〜第6ステージ）
12月5日（金）：5話（決勝）
