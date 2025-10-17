CSファイナルステージ第2戦

○ 阪神 5x − 3 DeNA ●

＜10月16日 甲子園＞

MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『2025JERAクライマックスシリーズセ 阪神−DeNA』で解説を務めた掛布雅之氏は、阪神・小幡竜平について言及した。

小幡は2−0の2回一死走者なしの第1打席、竹田祐が2ボール2ストライクから投じた5球目のインコースのストレートをセンター前に安打。

掛布氏は「肘をたたんで、すごくうまく打っている。もう1回打てと言われてもできないくらい、いい打ち方をしている。こういうバットヘッドの使い方を覚えていったら、もっと確実性が増しますよね」と手放しで褒めた。

その一方で、掛布氏は「小幡のバッティングの一つの課題というのは、東京ドームでのホームランは忘れろという事なんですよ。（連発も）それも全て忘れなさい。課題はホームランを捨てることと、守りの中で肩が強いので、足を使うのをおろそかにするんですね。それができたらすごいショートになる」と自身の見解を述べた。

（提供＝MBSベースボールパーク）