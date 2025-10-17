なんか地味、、→ 解決！【ニトリのN+】大人が頼れる「ジレ」が豊作♡

この秋、【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】ではジレが豊作！ トップスとボトムスだけでは何だか地味で物足りない気がする……。そんなおしゃれ迷子さんの悩みを一点投入で軽くしてくれそうなジレが、着丈や素材も個性豊かに展開されているんです。今回は、そんなN+のジレをご紹介。大人の秋コーデをよりスタイリッシュに格上げする、頼れる存在になってくれるかも。

旬のスエード調素材ですっきりスタイリッシュに

【N+】「ストレッチスウェード調ロングジレ」\4,990（税込）

わずかに光沢感のあるマットなスエード調素材が、コーデにトレンド感とキレイめな印象をプラスする一着。ボタンや襟を省いたミニマルなノーカラーデザインとロング丈が縦ラインを強調し、何気ないカジュアルコーデもスタイリッシュに格上げしてくれそうです。後ろ身頃にあしらわれた共布のベルトがシルエットの引き締め役として、後ろ姿もすっきり見えに期待できます。

フェイクファーでスタイルアップと洗練度UPを両立

【N+】「フェイクファーロングジレ」\4,990（税込）

こちらのロングジレは、フェイクファー素材とウール調のジャージー素材を切り替えたドッキングデザインがコーデにひと癖を演出。高めの切り替え位置がスタイルアップにも貢献してくれそうです。上部の前身頃のみフェイクファー素材が使用されているため、全体が着膨れして見えにくいのも大人女性に嬉しいポイントに。

華やかさを足しつつ軽やかに羽織れるミドル丈

【N+】「フェイクファーミドルジレ」\4,990（税込）

こちらもふんわりとしたフェイクファー素材が目を引く、ミドル丈のジレ。やはり後ろ身頃を全面ウール調のジャージー素材に切り替えているのが特徴です。腰にかかる程度の長すぎない着丈も相まって軽やかに羽織りやすく、衣服の重さが辛いという大人世代も思わず手に取りたくなる一着になるかも。シンプルなトップスの上に羽織るだけで華やかさが足され、エレガントな着こなしを楽しめそうです。

カーディガン感覚で羽織れるドレープ感のある風合い

【N+】「ソフトストレッチミドルジレ」\4,990（税込）

女性らしいドレープ感のある風合いと厚地すぎない生地が、オンオフ問わずカーディガン感覚で羽織やすそうなミドル丈のジレ。シンプルなノーカラーデザインは装飾感の強いブラウスとも合わせやすく、一点投入で大人っぽい落ち着きを醸し出してくれるはず。公式ECサイトによると「シワになりにくい素材」とのことで、座る機会が多い日にも重宝しそうです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ