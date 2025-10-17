【ZARAの秋色】がセンス良すぎ！ 40・50代に似合う「きれいめブラウス」

秋が深まってきた今の時期。大人の毎日コーデに秋色を盛り込むなら、【ZARA（ザラ）】のきれいめブラウスがおすすめ。ブラウンやマスタードなどの色味がシーズンムードを高めてくれるのはもちろん、上品なデザインで洗練見えも狙えそう。季節感も上品さも備わったブラウスは、秋の1軍として活躍するかも。

1枚で旬顔コーデに仕上がるリボン付きブラウス

【ZARA】「ストライプリボン付きブラウス」\5,990（税込）

今季トレンドのリボンデザインを取り入れたブラウス。胸元でギュッと結んだリボンとふんわりとしたキャンディスリーブが、女性らしい雰囲気を漂わせます。甘めのデザインながら深みのあるレッドブラウンが上品で、ミドル世代もトライしやすそう。きれいめのスカートでレディライクに仕上げたり、ワイドジーンズでカジュアルに落とし込むのも◎

顔まわりが一気に華やぐフリルブラウス

【ZARA】「フリルブラウス」\6,290（税込）

マスタード色が上品に秋ムードを演出してくれるブラウス。肩まわりやフロントのフリルがアクセントになり、一点投入でコーデが華やぎます。ほんのり素肌が透けるセミシースルーの素材感が美しく、女性らしさもプラス。シンプルなワンツーでもサマになるブラウスは、忙しいミドル世代の強い味方になりそう。肌寒くなってきた季節には、ジャケットを羽織ったクラシカルなコーデもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M