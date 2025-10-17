リーグ優勝決定シリーズ前日練習

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのリーグ優勝決定シリーズ第3戦ブルワーズ戦に「1番・DH」で先発出場した。前日には本拠地で打撃練習。大谷にしては異例の光景に指揮官やチームメイトも、注目していた。

ファンがいない本拠地でバットを振った。普段は屋外のフリー打撃をほとんど行わない大谷。実際の試合のように登場曲が流れる中打席に立つと、豪快アーチを連発。スタンド屋根付近に直撃する一発を放つと、見守った関係者からは拍手や「Wow」という感嘆の声が漏れた。

異例の打撃練習に同僚や指揮官も興味津々だったようだ。米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者は、フリーマンが大谷の打球を見ながら「パワーがないな！」とジョークを飛ばしたと伝えている。

また米スポーツ専門局「ESPN」のアルデン・ゴンザレス記者は、「マイケル・ブーブレがドジャースタジアムのスピーカーから流れ、直近25打数2安打のショウヘイ・オオタニが、極めて珍しい野外での打撃練習に現れた。デーブ・ロバーツが大声で叫び、選手たちは声援を送った」として、指揮官の興奮ぶりをレポートした。

打撃に入る大谷の様子を動画で紹介したのは米専門局「MLBネットワーク」のレポーターのアビー・ラバーさん。「お、ほらほら。誰が打撃練習に現れたか見てちょうだい。選手たちとデーブ・ロバーツは、とっても珍しいショウヘイ・オオタニのスイングのためにその場に残った。みんなをワクワクさせている」と明かした。大谷の打撃練習はチーム内でも注目度抜群だったようだ。

大谷はリーグ優勝決定シリーズ第3戦の第1打席で三塁打を放つと、ベッツの二塁打で生還。早速結果を残した。



（THE ANSWER編集部）