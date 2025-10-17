季節問わず食べたくなるッ♡【セブン-イレブン】今回も大豊作！「新作アイス」

夏の風物詩として人気のアイスですが、夏が終わってもアイスの旬はまだまだ終わりません。氷菓やさっぱりとした味が多かった夏のラインナップから、秋冬シーズンはコクや濃厚な味わいが特徴のラインナップに変わり始めています。そこで今回は【セブン-イレブン】の気になる「新作アイス」をまとめました。

今年もやってきた！ 毎年人気の秋冬アイス

毎年この時期になると販売が始まる「生チョコアイス」。濃厚なチョコレートアイスの上に、細かくダイスカットされた生チョコとココアパウダーがまんべんなく重ねられています。生チョコは風味付けにアルコールを使用し、洋酒の香りも感じられる本格的な仕上がりです。生チョコもチョコレートアイスも濃厚なのに、182kcalとカロリーが低めなので罪悪感なく食べられます。

アイスで味わう秋のフルーツ

セブンで人気の「ワッフルコーン」シリーズの新作は、ミルクアイスと巨峰アイスの2種類の味を楽しむ「巨峰ミルク」です。牛乳の甘さが引き立つミルクアイスとフルーティーな巨峰アイスのバランスが良く、巨峰ソースがさらに果汁感をアップさせています。果汁とミルクが混ざり合う、まろやかな甘さが秋らしい味わいです。

和菓子？ アイス？ 新感覚の和風アイス

セブン限定で販売されている「あんづつみ」は「雪見だいふく」でおなじみの【ロッテ】から登場した、新感覚の和風アイスです。バニラアイスがこし餡で包まれており、@nyancoromochi_sweets_blogさんいわく「今までになかったあんこ系アイスで美味しいです」とのこと。冷凍庫から出して少し待つと、こし餡がなめらかになり和菓子感をより楽しめます。

リニューアルして再登場

冷凍フルーツを食べているような果肉感が人気の「まるで」シリーズに、紅はるかを使用した「まるで蜜芋」が登場。今回のリニューアルで、焼き芋アイスにバニラアイスを加えた仕様に変わり、冷やし焼き芋を食べているようなねっとり感と甘みを味わえそうです。

旬のアイスが続く【セブン-イレブン】の「新作アイス」。これからの季節に合う濃厚なコクと甘みが特徴なので、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。

