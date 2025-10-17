窓辺に座って、飼い主さんの帰りを待っていた猫ちゃん。飼い主さんが見やすい場所でお出迎えの準備をしていたのかと思いきや…？猫ちゃんのまさかの反応が5000再生を突破することに。予想外の反応に、「何回も見ちゃいますｗ」「可愛すぎます」と、笑顔になる人が続出しています。

【動画：窓辺に座って『飼い主さんの帰りを待っていた猫』→近づいたら…】

窓越しにお迎え…かと思ったら

飼い主さんの帰宅を待つ猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウント『きなすたぐらむฅ^•ω•^ฅ』。この日、シンガプーラのきなこちゃんは、窓辺に座って飼い主さんの帰宅を待っていたのだそう。飼い主さんが窓の近くまでやってくると、きなこちゃんが窓の近くから外を眺めているのが見えたのだといいます。

そんな健気なきなこちゃんに帰宅を知らせるため、きなこちゃんの方へと歩いていく飼い主さん。しかし、きなこちゃんは予想外の反応を見せることに…なんと、きなこちゃんは飼い主さんが近づいてきたことに気づくと、口を大きく開けて「シャー！」と、威嚇をするような反応を見せたのだそう！

飼い主さんによると、きなこちゃんは飼い主さんが帰ってくると、なぜかいつも窓越しに「シャー」と大きく口を開けるのだそう。飼い主さんの帰宅が遅くなってしまい怒っているのか、それともきなこちゃんなりの「おかえり」のあいさつなのか…。その理由は謎に包まれているといいます。

「シャー」からあくびになってしまったきなこちゃん

なぜか飼い主さんを見て「シャー」の顔になってしまったきなこちゃん。しかし、飼い主さんがさらに窓に近づいてみたところ…きなこちゃんは「シャー」の顔を維持するのが難しくなってしまったのか、あくびに変わってしまったのだそう。ちょっとお怒りのようにも見えますが、くるくると変わるきなこちゃんの表情に和んでしまいます。

なぜ飼い主さんが帰ってくると「シャー」の顔になってしまうのかは分かっていないものの、きなこちゃんと飼い主さんだけの「おかえり」の合図に、なんだかほっこりしてしまいます。

なでなでが気持ち良くて、思わず…

「シャー」と大きなあくびで、表情豊かに飼い主さんをお出迎えしてくれたきなこちゃん。そんなきなこちゃんの可愛い姿は、別の日にも見られたそう。その日は、飼い主さんにアゴを撫でてもらっていたきなこちゃん。飼い主さんにたくさんなでなでしてもらい、とても気持ち良さそうです。

その様子を見守っていると、きなこちゃんは口を大きく開けてあくびをひとつ。もしかしたら、きなこちゃんのあくびはとても嬉しい時に出てしまう「大好き」のサインなのかもしれません。

この光景には、「なんでシャーするんだろ？」「おかえりって意味の『シャー』なのかな？」「『シャー』からのあくびが可愛すぎる♡」と、きなこちゃんの可愛らしい仕草に注目が集まることに。

Instagramアカウント『きなすたぐらむฅ^•ω•^ฅ』では、そんな表情豊かなきなこちゃんの姿がたくさん投稿されています。

きなこちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

