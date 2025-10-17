即興コントの頂点を決めるＡｍａｚｏｎプライムビデオ「最強新コンビ決定戦 ＴＨＥ ゴールデンコンビ」の第２弾が、１１月２１日午後８時から３週連続で独占配信することが１７日、発表された。

第１回大会の配信から約１年。同番組では、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人が一回限りのオリジナルコンビを結成。即興コントの頂点を決めるお笑いサバイバルバトルを繰り広げる。全８組が優勝賞金１０００万円を懸けて、最高難易度のお題を競い合う。

審査する２００人の観客を前に、試されるのは瞬発力、アドリブ力、表現力などの「笑いの総合力」と「コンビの絆」。各ステージごとに“一番面白くないコンビ”が脱落する。前回に続き、千鳥がメインＭＣを務める。

大悟は「面白かったという声を、たくさんいただきました。『ゴールデンコンビ』は、芸人たちにとって呼ばれたくはないけど、呼ばれたら“認められている”ってうれしい気持ちもある、そういう番組になったと思います。今回もめちゃくちゃ笑ったし、最後は何か感動する感じやったな。期待していてください」。ノブは「前回は何も分からないまま収録したんですけど、終わった後に『たくさんの方が見てくれるんじゃないかな』と確信していました。想像以上の反響で、第２回を迎えられてうれしいです。今回もまさに激闘…！、芸人たちの熱量が半端じゃなかったし、シビれる瞬間もあって、すごいお笑いを見たなという思いです。あと、心からＭＣで良かったって思いました」とコメントした。

引き続き、乃木坂４６の林瑠奈が番組サポーターを務める。なお、番組詳細は後日発表される。