『めちゃ×2メチャってるッ！』アキレス腱断裂の岡村隆史、再起目指して手術へ…そこにも撮影クルーが【Episode.2あらすじ】
フジテレビ系バラエティー『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）の人気シリーズ「岡村隆史にオファーが来ました」の最新作で、完全ドキュメンタリー『めちゃ×2メチャってるッ！』が、10日よりFODで独占配信されている。
【番組カット】松葉杖姿で…再起を誓う岡村隆史
「めちゃイケ」総監督片岡飛鳥を招へいし、吉本興業が制作した、シリーズ最長の484日、足掛け3年に及ぶ、超大作となった。
【Episode.2 あきらめたらそこでパルクール終了】
1日遅れでパルクール練習場にやってきた芸人ニューヨークの前に、松葉杖姿の岡村が現れた。岡村は練習初日にアキレス腱を断裂。大型プロジェクトの行方に暗雲が立ちこめる。そこで大谷プロデューサーも参加して、緊急対策会議が開催される。彼は10年前、岡村が病気で長期休養した時のナインティナインの担当マネージャーだ。岡村はかつて、大谷の言葉をきっかけに自分が奇跡のような番組復帰を果たしたことを思い出し、今回もまた再起を目指すことに。そして岡村は全身麻酔の手術を受けるが、そこにも撮影クルーが押しかけ…。
◇第1部
■タイトル：『めちゃ×2メチャってるッ！あきらめたらそこで試合終了ですよスペシャル！！』（全5話）
■配信：10月10日 0時〜配信開始
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
◇第2部
■タイトル：『めちゃ×２メチャってるッ！7年ぶりに起こせよムーヴメントスペシャル！！』（全7話）
■配信：11月15日 0時〜配信開始
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
■出演：
ナインティナイン
JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE
レインボー、コットン、ニューヨーク、鬼越トマホーク、オダウエダ
江頭2:50
濱口優(よゐこ)、大久保佳代子(オアシズ)、山本圭壱(極楽とんぼ)ほか
