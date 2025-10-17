高橋李依＆伊駒ゆりえ出演 マガジン漫画『アイドラトリィ』PV公開
「週刊少年マガジン」で連載中の『アイドラトリィ』コミックス第1巻が17日に発売された。これを記念して、高橋李依、伊駒ゆりえ出演のPVが公開された。
【動画】推しの子じゃん…高橋李依＆伊駒ゆりえ出演 『アイドラトリィ』PV
推しのために自らもアイドルになるオタク少女の人生をかけた“推し活”を描く作品で、フォーメーションダンスの練習シーンがまるで知能系バトル漫画のようだったり、はたまた芸能界の奥へ突き進む様子がサスペンス漫画のようだったりと、今までにない要素が入り組んだアイドル漫画となっている。
PVでは、可愛いだけじゃない!? 「排除すればいい…」ドロドロ展開に期待高まる2人の迫真の演技が見どころとなっている。
【動画】推しの子じゃん…高橋李依＆伊駒ゆりえ出演 『アイドラトリィ』PV
推しのために自らもアイドルになるオタク少女の人生をかけた“推し活”を描く作品で、フォーメーションダンスの練習シーンがまるで知能系バトル漫画のようだったり、はたまた芸能界の奥へ突き進む様子がサスペンス漫画のようだったりと、今までにない要素が入り組んだアイドル漫画となっている。
PVでは、可愛いだけじゃない!? 「排除すればいい…」ドロドロ展開に期待高まる2人の迫真の演技が見どころとなっている。