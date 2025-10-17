◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦を行い、マックス・マンシー内野手（35）が好守備で勝ち越し点を阻止した。

初回に大谷の三塁打、ベッツの適時二塁打で幸先良く先制点を奪ったが、直後の2回表に先発・グラスノーが1死からダービンに左翼線へ三塁打を許すと、続くバウアーズに中前打を浴び、すぐさま同点に追いつかれた。

さらに、盗塁、けん制悪送球もあり1死三塁にピンチが拡大。ここでドジャース内野陣は前進守備をしき、オルティスの強烈なゴロが三塁手・マンシーへ飛んだ。打球をしっかりグラブで捕球すると、一回転し最後は本塁へ正確な送球。生還を狙ったバウアーズを捕手・スミスがタッチアウトし、2点目を防いだ。

マンシーの好守備による勝ち越し点阻止にSNS上でも「マンシーの神守備によって救われたグラスノー」「マンシーかっこよ」「マンシー実質1打点だろ」「マンシー急にゴールドグラブみたいな動きするやん笑」などと称賛の声が相次いだ。