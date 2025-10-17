岩本照“辰之助”、白石麻衣“里夏”への笑顔にキュン 『恋する警護24時 season2』恋模様もアクションもパワーアップ
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜 後11：15）が17日からスタートする。前シーズンから恋も任務もパワーアップしたシーズン2では、岩本の新たな魅力が満載となっている。
【写真】オーラ抜群！前作に引き続き主題歌を担当するSnow Man
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』の続編。season2では、会社の事業拡大に伴い、無骨なボディガード・北沢辰之助（岩本）は新警護チームと共に再始動する。
しかし、新メンバーも加わって大きくなった警護チームは、なかなか足並みがそろわないうえに、辰之助は新たなバディ・三雲千早（成海璃子）と事あるごとに衝突。さらに、弁護士・岸村里夏（白石麻衣）がイギリス・ロンドンに留学することになり、辰之助と里夏は8時間という時差のある遠距離恋愛に突入してしまう。
公私ともに前途多難なスタートを切る辰之助だが、里夏とのもどかしい距離感や、彼女を想う気持ち、そしてふいに向ける無邪気な笑顔は、普段が無骨な表情で任務を遂行するだけに、そのギャップに癒やされる視聴者が続出しそうだ。前シーズン後半の展開を経て、より表情豊かで柔らかい雰囲気となった辰之助の変化も見どころとなる。
一方で、ボディガード仲間である原湊（藤原丈一郎）らとの息の合ったアクションシーンや、その身体能力を生かした場面も、より迫力を感じさせるものに仕上がっている。第1話では、連続殺人事件の犯人として逮捕されたが無罪として釈放された大学生・五十嵐聖を警護することになる。
この案件の警護リーダーを任される辰之助だが、新バディ・三雲は不満を抱えているようで…。そんなヒリヒリとした緊迫感もあり、初回から今後の盛り上がりが期待できる内容となっている。
