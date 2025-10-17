唐沢寿明、ダンディな白ひげ＆スイカ柄ヘルメット 出川哲朗と2ショット 『充電旅』7年ぶり出演【コメントあり】
俳優の唐沢寿明が、あす18日放送のテレ東『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』（後6：30）に出演する。番組おなじみのスイカ柄ヘルメットをかぶったダンディな唐沢と出川の2ショットを披露する。
【番組カット】笑顔で指切りをするおそろいTシャツ姿の唐沢寿明＆出川哲朗
「“関東1都2県”縦断135キロ！大山阿夫利神社から“高尾山”通って埼玉最強の“金運”神社へ！7年ぶり唐沢寿明＆初登場のウエストランド井口が絶好調すぎ！ヤバいよヤバいよSP」を2時間半スペシャルで送る。ゲストライダーに、17日スタートのドラマ9『コーチ』（毎週金曜 後9：00）で主演を務める唐沢が7年ぶりに登場。さらに、お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が初登場する。
大山阿夫利神社で“大山詣り”を終えた出川と熊谷Dは、厚木市でゲストライダーの唐沢と合流。出川が「この番組にビッグゲストに来ていただくようになったのは唐沢さんがきっかけ」と熱弁するも、唐沢からは「いや、今日はね、がっつり番宣なんですよ」とまさかの宣言が飛び出す。
電動バイクでスタートすると、お互いの呼び方の話題に。同学年だということから、「出グチ君はなんか出グチ君っていう感じ」と唐沢からまさかの回答が！「出グチ君じゃないですよ、出川ですよ」と訂正した出川は「哲ちゃんでいきましょうよ」と提案し、「うーん、じゃあオレ、唐ちゃんでいいよ」とお互いの呼び名が決まる。
■番組プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京 制作局）コメント
唐沢さんが7年ぶりに充電旅に来てくれました。しかも…主演ドラマ「コーチ」のクランクインの二日前という大変なタイミングで！8月後半の真夏日での撮影になりましたが…同級生の出川さんと“哲ちゃん”“唐さん”と呼び合いながら、「充電旅では男を見せる！」と久しぶりの充電旅をパワー全開で楽しんでくれて最高でした！また初登場のウエストランド井口さんのドキドキの宿探しや子どもたちとの本気のPK対決も必見ですので…放送をよろしくお願いします！
