Snow Man＆沢村一樹、“平成レトロ”コーデ対決 中条あやみ、あのら審査員から辛辣評価「マイナス100億点」
9人組グループ・Snow Manが出演する17日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さいSP』（後7：00）では、「東京それスノコレクション」第5弾に沢村一樹が初参戦する。「デートでしたい！平成レトロアベックコーデ」をテーマに、Snow Manとファッション対決に挑む。
【写真】審査員にはあのちゃん、中条あやみらが登場
今回「TSC」では、10人がテーマに合わせてそれぞれがガチで考えたコーディネートをまとい、120人のお客さんに囲まれたランウェイに登場する。ランウェイの先にいる辛口女性審査員5人がその場でファッションを審査し、過半数から“ダサい”と判定されると、業界初（!?）「顔だけ残し穴」に落下するという屈辱が待っている。進行を務めるのは、柴田英嗣（アンタッチャブル）。
数々のハイブランドが平成のヴィンテージアイテムを復刻させるなど、平成ファッションブームが到来中。そこで、今回は「平成のファッション」を取り入れた今風コーデで、Snow Manと沢村が本気のファッション対決を行い火花を散らす。モデル出身で「ベストドレッサー賞」や「ベストレザーニスト」などファッションにまつわるさまざまな受賞歴を持つ沢村は、どんなファッションでSnow Manに挑むのか。
今回の対決はコーディネートのほか、ランウェイのBGMと「彼女との平成っぽいデートプラン」もモデル自らが考案。さらに、彼女が着るコーデもモデルが考えており、その全てが審査の対象となる。彼女の服装も審査の重要ポイントになるため、ある人物たちが“彼女役のスペシャルモデル”として登場し、一緒にランウェイを歩く。
モデルたちの運命を左右する審査員を務めるのは、本企画ではおなじみのアンミカ、池田美優、藤田ニコル、あのに加え、中条あやみが初参戦。ファッションに精通した5人の審査員を前に気合十分で対決に臨むモデルたちだが「マイナス100億点」「あの服は地上では見ない」と、今回も辛口な意見が続出する。
さらに「芸能人リアル私服抜き打ち審査」では、私服のイメージがまったくない芸能人のファッションを抜き打ちで審査。ドッキリでランウェイに放り込まれたLA帰りの大人気タレントとは一体誰なのか。
