◇大相撲ロンドン公演(日本時間10月16日〜20日、イギリス・ロンドン)

大相撲ロンドン公演が日本時間16日、開演しました。1991年以来34年ぶりとなるロンドンでの大相撲公演。5日間にわたって行われるこの公演は、チケットもすでに完売となっており、多くの観客が日本の伝統的なスポーツを楽しんでいます。

会場となっているのは、1871年に開館した“世界一有名な劇場”とも呼ばれるロイヤル・アルバート・ホール。その中央に相撲の土俵が設置され、重厚感のある照明によって照らされました。

力士たちが登場すると、観客からは大歓声。ぶつかり合いには驚きの声もあがり、ダイナミックな技が決まると大きな拍手も起こりました。初日は横綱である大の里、豊昇龍のそれぞれの取り組みも行われ、上手投げで勝利しています。

ロイヤル・アルバート・ホールの最高経営責任者であるジェームズ・エインスコフOBE氏は、「34年の時を経て、大相撲が再びロンドンで開催されることを大変光栄に思います。本公演は、日本の伝統文化とスポーツの魅力を英国の観客に届ける意義深いイベントとなるでしょう」とコメント。日本相撲協会理事長であり、1991年のロイヤル・アルバート・ホール大会で優勝した八角理事長も「日本相撲協会が再びロンドンの舞台で伝統ある大相撲を披露できることを大変嬉しく思います。本大会を通じて、日本の文化を世界に広めることに貢献したい」と語っています。