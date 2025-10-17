最強新コンビ決定戦『ゴールデンコンビ』第二弾配信決定 MCは千鳥が続投「想像以上の反響」
Prime Videoオリジナルバラエティ番組で視聴者数歴代No.1を記録した『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』の第二弾が、11月21日午後8時より3週にわたってプライム会員向けに独占配信することが決定した。お笑い界に新風を巻き起こした、第一回大会の配信から約1年。Amazon MGMスタジオ製作、即興コントの頂点を決める＜最強新コンビ決定戦＞が再び開催される。
【写真】続投！千鳥のサポート役を務める乃木坂46・林瑠奈
同番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。
審査するのは、200人の観客。ステージごとに“一番面白くないコンビ”が脱落する超過酷ルールのもと、試されるのは、瞬発力、アドリブ力、表現力といった“笑いの総合力”と“コンビの絆”。“二代目・ゴールデンコンビ”の座は誰の手に。注目の出場芸人のメンバーやその相方、そしてそんな彼らをむちゃぶりで翻弄する豪華ゲストなどの情報は、これから順次発表される。
メインMCは前回に引き続き千鳥（大悟、ノブ）が務める。また番組サポーターも乃木坂46の林瑠奈が続投することが決定した。
【大悟（千鳥） コメント】
面白かったという声を前回沢山いただきました。『ゴールデンコンビ』は、芸人たちにとって、呼ばれたくはないけど、呼ばれたら“認められている”ってうれしい気持ちもある、そういう番組になったんじゃないかなと思います。今回もめちゃくちゃ笑ったし、最後はなんか感動する感じやったな。期待していてください。
【ノブ（千鳥） コメント】
前回は本当に何も分からないまま収録したんですけど、終わった後に、『これは沢山の方が見てくれるんじゃないかな』と確信していました。想像以上の反響で、こうして第二回を迎えられてうれしいです。今回もまさに激闘…！芸人たちの熱量が半端じゃなかったし、シビれる瞬間もあってすごいお笑いを見たなという思いです。あと、心からMCで良かったって思いました。
【乃木坂46林瑠奈 コメント】
前回に続き、番組のサポーターとして参加できたことが何よりうれしいです！今回は、私も笑わせてもらうような、楽しめる感じもありましたが、さまざまなキャラクターのカラーがまた違う形で出ていて、オリジナルコンビが生む化学反応などもさらにパワーアップしておりますので、ぜひご期待ください！
【製作責任者・トマ・デュボワ氏 コメント】
昨年の『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』が、Prime Videoオリジナルバラエティ番組として歴代No.１の視聴者数を獲得できたことを大変うれしく思います。千鳥をＭＣに、実力派芸人たちのオリジナルコンビによる即興コントバトルという、この斬新な企画が、プライム会員の皆様に今後もさらなる笑いの化学反応を生み出していくことを願っています。
■『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』
配信日：11月21日（金）より毎週金曜20時独占配信
話数：全5話
11月21日（金）：1話＆2話（第１ステージ〜第3ステージ）
11月28日（金）：3話＆4話（第4ステージ〜第6ステージ）
12月5日（金）：5話（決勝）
