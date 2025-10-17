“過去イチぎゃる”村重杏奈『ViVi』特別版カバーに登場 カメラマンから「もう大丈夫！」とストップも
タレントの村重杏奈（27）が、ファッション誌『ViVi』12月号特別版（講談社）で初のカバーガールを務める。2021年11月号で初登場して以来、数々の企画に登場し、写真集『びびぐら』の出版でも話題を集めた村重。誌面での人気が高まる中、初のファッション誌表紙という節目を飾ることとなった。
【写真】「スタイル最高だね」ボディライン際立つ“ピタピタ”ウェア姿の村重杏奈
天真爛漫なキャラクターで老若男女に愛され、今や見ない日はないほど各方面で活躍中の村重。今回が自身初となるファッション誌のカバーであり、前代未聞のお渡し会の開催も決定した。さらに、SNSで先行公開された撮影裏動画が600万再生を超えるなど、表紙カット解禁前からすでに大きな話題を呼んだ。
特別版カバーガールへの抜てきに村重は「突然呼び出されて、まるでドッキリ番組のように伝えられた」と振り返り、撮影当日も「おめでとうぉぉぉぉぉ！しげおめでとぉぉぉぉぉぉ！」という歓喜の雄叫びから、気合十分にスタート。
途中、村重さんのサービス精神が炸裂し、カメラマンから「もう大丈夫！」とストップがかかる場面もあったが、終始笑いに包まれながらもドキッとする表情を捉え、「過去イチの自分が叩き出せたんじゃないかと！」という、眼福ビジュアルが完成した。
今回の特集テーマは、「そろそろ大人に移行中」という村重のポジティブでセクシーな“最後のぎゃる姿”を収めたいという想いから、「LAST GAL」に決定。本人命名の“ウッディもびっくり！ エロかわカウボーイ”をはじめ、ViViらしい4つのぎゃるスタイルを着こなしている。
インタビューでは、自身が思うぎゃる像をひも解く「村重的ぎゃるのススメ」や、未来について真剣に語る「ぎゃるしげの行く末」のほか、読者からのお悩み相談に村重節全開でビシバシ回答。村重のぎゃるマインドとViVi愛がぎゅっと詰まった、見て・読んで元気がもらえる特集に仕上がっている。
