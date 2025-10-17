ラストノービスで連覇を狙う佐久間陸、女子は誰が勝っても初優勝！全日本ノービス選手権に出場する注目選手をチェック

今年で29回目を迎える「全日本ノービス選手権」が、11月18日から横浜市にあるKOSÉ新横浜スケートセンターで開催される。

9〜13歳までの“ノービス”世代日本一を決めるこの大会は、坂本花織、佐藤駿、三浦佳生、島田麻央ら世界で活躍するスケーターのほとんどが「全日本ノービス」の優勝経験者という、まさにトップスケーターへの登竜門となる。

この大会で好成績を残せば、ノービスAの選手たちには全日本ジュニア選手権（11月22日開催）へ推薦出場するチャンスが得られる。憧れの夢舞台を目指す若き戦士たちの熱き戦いでは、これまで数々の歴史が刻まれてきた。

去年全日本ノービス3連覇を達成した金沢純禾は、今季ジュニアデビューとともにJGPシリーズで国際大会で初優勝すると、勢いそのままJGPファイナルへ初進出を果たした。

今年も未来を担う選手たちがしのぎを削る今大会で、どんなドラマが誕生するのか。男女シングルの全日本ノービス注目選手を紹介する。

初優勝を狙うラストノービスの2人

ノービス女子Aは30名がエントリー。

注目は、今季ラストノービスの宮粼花凜。

去年推薦出場を果たした全日本ジュニアでは、ショートで会心の演技を披露し6位に。フリーで最終グループとなる快挙を遂げ、総合9位と好成績を残した。その宮粼は、早くもジュニアカテゴリーで存在感を示している。

彼女の武器は、キレのあるジャンプ。現ノービスA女子選手の中で唯一3回転ジャンプ―3回転ジャンプの高難度ジャンプを成功させている。

加えて、氷上以外で培った表現力を活かしたステップやコレオシークエンスも持ち味のひとつ。バレエやヒップホップダンスなど、あらゆるジャンルのダンスレッスンを意欲的に受けフィギュアスケートに活かしているという。

ジャンプと表現力がマッチしたクオリティの高い演技が魅力の宮粼。今季7月のアクアカップでは、全日本ノービス歴代4位に匹敵する107点超えのビックスコアを叩き出した。

今季のプログラムは『アメリ』。昨季から継続のプログラムで、後半盛り上がり必至のステップを、さらにブラッシュアップしたという。

「ラストだから絶対に成功させたいこともありますが、まずはノービスBの時の1年目からのことを思い出して思いっきり楽しみたい」

最後の全日本ノービス、狙うは初優勝だ。

同じくラストノービスの竹島花英。

今季、千葉百音や島田麻央などトップスケーターが集う木下アカデミーへ移籍。ジャンプの跳び方など新たな刺激を受けているという。

「私は姿勢が悪いので、猫背にならないで姿勢をまっすぐにして癖を直そうねって。うまくいかなかったりしますが、でも前より跳びやすいのですごく嬉しいです」

特に苦手だというルッツジャンプを強化。初めての近畿ブロックではその成果を発揮し、冒頭の3回転ルッツに加点がついた。3つのスピン全てで最高評価のレベル4を獲得し、2位と20点近く差をつけ堂々の優勝を飾った。

「楽しんで自己ベストが更新できるように頑張ります」

全日本ノービスでは、3回転の連続ジャンプ投入も視野に入れ、有終の美を飾るべく闘志を燃やす。

ノービスA男子は東西エース同士の熾烈な戦い

去年王者の佐久間陸。

ノービスAに上がった昨季急成長。全日本ノービスで99.77点のハイスコアをマークし全日本ジュニアへ初出場を果たした。

ラストノービスの今季は、さらなるレベルアップのためオフシーズンにスイスへ渡ったという。

「先生から今のうちに海外で合宿をしておいた方がいいと言われて。（スイスで）習ったことは毎日やっていて、ジャンプやスピンなどで指導されたことも結構気をつけてやっています」

現在もアイスショーなどで活躍する、かつて宇野昌磨を指導したステファン・ランビエールコーチとの個人レッスンや、ミュージカルのレッスンを受けるなど様々な刺激を受けたという。

迎えた今季、先輩に交じってジュニアカテゴリーで出場した8月サマーカップでは8位と好成績。武器の伸びやかなスケーティングに磨きがかかり、佐久間の挑戦は早くも成果を発揮した。

最後の全日本ノービスで披露するのは、『The Story Of Tonight /The Room Where It Happen』。後半曲が変わるステップがみどころの新プログラムだ。

2連覇がかかる今大会、目指すは歴代トップの110点。伸び盛りの13歳から目が離せない。

一方、東のエース・日郄晴久も注目だ。

過去にノービスBで全日本ノービスを制覇した実力者だが、近年は結果がふるわず優勝を逃していた。

だが、今季東京ブロックで会心の演技を披露。ジャンプのミスを最小限に抑え、演技構成点は49.95点とハイスコアを獲得。自己ベスト更新の99.77点をマークし、去年ライバルの佐久間が全日本ノービスで出した点数に並んだ。

「今まで90点台を取ったことがなくてすごくうれしい。頑張った甲斐があったかなと思います」と喜びをかみしめ、向かうは最後の大舞台。

2022年北京五輪金メダリストのネイサン・チェンも滑った『韃靼人の踊り』は、昨季から継続のプログラム。

「去年よりも音ハメの部分や振り付けをパワーアップしてきた」

そう話す日高の渾身の演技に期待がかかる。

勢い止まらぬノービスB女子、2年目勢

予選ブロックスコア首位は窪田あこ。

去年世界ジュニア出場を果たした和田薫子なども所属するグランプリ東海クラブで腕を磨いている11歳だ。

去年出場した全日本ノービスBで5位。当時は3回転ジャンプを跳ぶことができなかった。そこから3回転ジャンプを習得、今季はプログラムにサルコーとトーループの2種類を投入し進化を遂げている。

9月中部ブロックでは、前回から20点近くスコアを伸ばし一気にトップへと名乗りを上げた。

続くは近藤尚生（ひな）。

今季のプログラムは、『The Planets Jupiter』。憧れの島田麻央が滑っていたのがきっかけで選曲したという。

さらなるレベルアップのため近畿ブロックでは3回転フリップの高難度ジャンプにチャレンジ。惜しくも成功とはならず悔しさをにじませたが、全日本ノービスでのリベンジを誓う。

ライバルの窪田との一騎打ちに期待がかかる。

佐藤駿以来の東北・北海道ブロックから王者誕生なるか

ノービスBデビューの泉篤杜（あつと）。

宮城県出身で羽生結弦さんと同じリンクで練習に励む9歳だ。

スケートを始めてまだ4年とフレッシュながら早くもその才能をのぞかせている。

8月MGC三菱ガス化学アイスアリーナトロフィーでは、3回転ジャンプを2種類組み込んだ構成でノーミス。ノービス1年目ながら81.49点のビックスコアを叩き出した。

今大会で泉が優勝となれば同じ宮城県出身の佐藤駿が記録した2014年以来の東北・北海道ブロックから王者が誕生する。

「全日本では、3回転ループが跳びたいです」

新星の誕生に注目がかかる。