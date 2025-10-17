普段はあまり自分から甘えないというワンコですが、雷に怯えている時にパパさんが帰ってきたら…？助けを求めるワンコとヒーローのようなパパさんの姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万3000回再生を突破しています。

【動画：『ゲリラ雷雨』に怯えている犬→パパが帰ってきた途端に…愛おしすぎる『感情が爆発した光景』】

雷に怯えていたら、ヒーロー登場！

Instagramアカウント「torakichitokibi」に投稿されたのは、ウィペットの「きび」ちゃんが雷に怯えていた日の様子です。雷の音を聞いて震えが止まらなくなり、ドアの前で不安そうに鳴いていたというきびちゃん。その時、パパさんがお仕事から帰ってきたそう。

きびちゃんの怯え様を見たパパさんは、少しでも安心できるよう抱っこしてあげることに。きびちゃんを肩にかつぎ、「怖くない怖くない」と声をかけながら階段を上っていくパパさん。その優しくて頼もしい姿は、まさにヒーローのよう！

ワンコが助けを求める姿が愛おしい

きびちゃんは普段はあまり自分から甘えないタイプとのことですが、この時はパパさんにぎゅっとしがみついてきたとか。必死に助けを求める姿があまりにも愛おしくて、守ってあげたいという気持ちがわいてきます。

リビングに到着してからも、きびちゃんはパパさんにしがみついたまま離れようとしなかったそう。どうやらまだ雷が怖くて仕方ないようです。

パパさんの一言でホッと一安心

そこでパパさんはきびちゃんを抱っこしたまま、「もう大丈夫だよ」と背中をナデナデ…。さらに「今日は一緒に寝ようか」と提案してみたそう。するときびちゃんはようやく安心できたようで、強張っていた表情が和らいだといいます。

きびちゃんがパパさんを信頼して甘える姿や、パパさんの愛を感じる対応に心が温かくなりますね。2人の様子を見守っていたママさんも、「よかったね」とほっこりしたそうですよ。

この投稿には「可愛い」「よかったよかった」「怖い時に帰って来てくれたヒーローですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「torakichitokibi」には、きびちゃん＆イタリアングレーハウンドの「とらきち」くんの日常が投稿されています。2匹の可愛い姿やご家族との愛にあふれたやり取りに癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「torakichitokibi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。