健気すぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で32万回再生を突破し、「健気で泣けてくる」「散歩がよっぽど好きなんですね」「純粋って言葉がピッタリ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院のため玄関に行く大型犬→『散歩に行ける』と勘違いして…あまりにも尊い『純粋すぎる光景』】

ゴールデンレトリバーと病院へ

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴『うに』くんと、ゴールデンレトリバー『おから』ちゃんの仲睦まじい姿をたびたび紹介しています。今回は、おからちゃんだけを病院に連れて行くことにしたといいます。

ひとり待つことになるうにくんに、「あとでお散歩行こうね」とフォローした投稿主さん。しかし、この言葉が2匹の誤解を生んでしまうことに…！

うにくんとおからちゃんは、これからみんなでお散歩に行けると勘違いしてしまったのです。

それぞれの勘違いで右往左往…

投稿主さんは、うにくんをリビングに残して、おからちゃんだけを廊下へだそうとしました。しかし、お散歩に行くと思い込んでる2匹は、そろって廊下にダッシュ！

「うにくんは戻って」と言うと2匹一緒にリビングに戻ってしまい、「おからちゃんは出て」と言うとなぜか2階へ一緒に行ってしまい…。伝えたいことがなかなか伝わらず混乱する光景に、思わず笑みがこぼれます。

やっとのことでおからちゃんにリードを装着して、病院へ。お散歩と誤解したまま出発したおからちゃんでしたが、難なく診察は終わり、ゴキゲンで帰宅したそうです。

最後は2匹とも大満足♪

おからちゃんが帰宅すると、うにくんはおからちゃんの体をクンクン嗅いでチェックしていたといいます。今までお留守番をしていたうにくんも、約束通りお散歩です。

おからちゃんのニオイを嗅いだあとは「僕も病院…？」と不安そうにしていたものの、外に出ると嬉しそうにお散歩をしていたとか。とっても健気で愛らしい2匹に、心が温かくなるワンシーンなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「面白すぎて声出ちゃいました」「信頼関係の強さも垣間見えてます」「Happyな動画をありがとう」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくんとおからちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。