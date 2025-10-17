「ショウヘイが韋駄天の走り！！」技ありの三塁打で先制点の“口火”　大谷翔平が本拠地ファンをいきなり熱くさせた

大谷がいきなり三塁打を放った(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間10月16日、本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。

【動画】打撃復調へ！大谷翔平が技ありの一打 快足飛ばして三塁打に

相手先発はオープナーとして登板した左腕のアーロン・アシュビーで、初回の第1打席で外のボールをうまく拾い、右翼方向への三塁打で出塁。本拠地のファンをいきなり熱くさせると、続くムーキー・ベッツの適時二塁打で先制のホームを踏んだ。

米野球アナリストのベン・バーランダー氏は自身のXで、快足飛ばして三塁打となった打席に対し「ショウヘイ・オオタニが韋駄天の走り！！」と、投稿している。

大谷はポストシーズンの8試合に出場して打率.147、2本塁打、6打点、OPS.599と不振を極めていた中、前日に今季初めてとなる屋外でのフリー打撃を行った。復調へ向けて初回にいきなり結果を残した。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]