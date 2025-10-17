◆第２９回上毛新聞社中学生硬式野球大会 ▽決勝 前橋桜ボーイズ（群馬）４―２宮城仙北ボーイズ（東北中央）＝延長８回タイブレーク＝（１０月５日・吉井中央公園野球場）

３年生が出場する支部交流大会・第２９回上毛新聞社中学生硬式野球大会の決勝が５日、行われた。前橋桜ボーイズ（群馬）が宮城仙北ボーイズ（東北中央）を延長８回タイブレークで下し、１１年ぶり２度目の優勝を飾った。群馬県支部１６チームと東日本ブロック１２支部１６チームが参加した。

※ ※ ※

願いがかなった。最後を締めた都筑が右手を突き上げると、仲間が駆けつけ歓喜の輪ができた。前橋桜が優勝だ。

接戦をモノにした。６回に追い付かれ、延長８回１死満塁からのタイブレーク。４番・金井が初球を右翼線に決勝の２点二塁打。「うれしいです。自分が打てなくても（後ろが）打ってくれると思って気楽に打席に入れた」。仲間への信頼が力になった。７回無死一塁のピンチで登板した都筑も「みんなが声をかけてくれたので投げやすかった」。普段はクールな男が感情をあらわにして腕を振った。

先発したエース右腕・福原は５回無失点の快投。前日の準決勝で４回１安打零封も「調子が良くなった」と試合後に自主練習で微調整。低めへの絶妙な制球力とチェンジアップ、スライダーで凡打の山を築いた。

ラッキーボーイも誕生した。今大会で外野起用された５番・右翼の野口は初回の守備で２死一塁から右前安打を処理し、三塁へダイレクト送球。一塁走者を刺してピンチの芽を摘むと、２回に先頭打者でヒット。１死から三塁に進み、三塁けん制がそれると積極走塁で生還した。

春季全国大会出場を果たしたが、夏の選手権は支部予選初戦敗退。悔しさに暮れるナインに瀧澤敦史監督（５７）が「最後は優勝しよう！」と目標設定。奮起した１５人でつかんだ有終Ｖだ。

【前橋桜ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽３年生 ※瑞慶山桜大、福原彪叶、岡本健吾、都筑結斗、塚本汰生、原田虎翔、須田士温、亀山翔太、中條琥白、野口昌汰、坂本柚妃、柏瀬浬大、金井創佑、吉田怜央、松井琉輝

【表彰選手】

最優秀選手賞 金井創佑（前橋桜）

敢闘賞 岩渕悠生（宮城仙北）

打撃賞 瑞慶山桜大（前橋桜）