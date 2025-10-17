深スリットから太ももあらわ…TWICE・ミナ、圧巻ドレス姿でファン魅了！「心臓耐えられん」【PHOTO】

TWICEのミナが、圧巻なドレス姿を披露した。

【写真】ミナ、衝撃の全身網タイツ

ミナは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真の中でミナは、淡いシャンパンゴールドのサテンドレスを着用し、ラグジュアリーで気品あふれるオーラを放っている。

ホルターネックのドレスは、ミナの華奢な肩と美しいデコルテを際立たせ、膝上まで深く入ったスリットからのぞく美脚が視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「美しすぎる」「女神様ぁーーー」「胸が苦しくなるくらい綺麗」「無料で見てすみません」「心臓耐えられんって」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミナInstagram）

なお、ミナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中。10月25日には、マレーシア・クアラルンプールのブキット・ジャリル国立競技場で公演を行う予定だ。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍であったが、現在は日本国籍。