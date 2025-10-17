艶やかボディに釘付け…IVE・リズ、美脚あらわな“寝そべりSHOT”にファン悶絶「女神だ」【PHOTO】

IVEのリズが、完璧なプロポーションでファンを魅了した。

【写真】色白美脚…リズ、“お人形ビジュアルの最高峰”

リズは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、広告撮影の裏側を捉えたショットで、白いキャミソールワンピースにストレートヘアを合わせたリズの姿が収められている。

リズは、引き締まったボディラインや光を受けて輝く肌が際立つ完璧なプロポーションを披露。床に寝そべるようなポーズのショットでは、ワンピースのスリットからすらりと伸びた美脚が視線を集めた。

（写真＝リズInstagram）

この投稿を見たファンからは「女神だ…」「肌ツヤツヤすぎる！」「人間離れした美しさ」などのコメントが寄せられている。

なお、リズが所属するIVEは10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開催する予定だ。

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。