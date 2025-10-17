@AUTOCAR

ホンダのモビショー出展概要第2報

ホンダは、10月31日より一般公開の『ジャパンモビリティショー2025』への出展概要の第2報として、日本自動車工業会主催のメインプログラムへの出展と、ホンダ・ブースでの展示モデルの追加情報を公表した。

JMS2025のホンダ出展物の一部


1986 ウィリアムズ・ホンダ FW11    ホンダ

トウキョウ・フューチャー・ツアー2035

日本自動車工業会主催のメインプログラム『トウキョウ・フューチャー・ツアー2035 〜モビリティの未来の姿にワクワク〜』は、10年後の未来におけるモビリティの活躍や生活の変化を体感できるプログラムである。

ホンダからは、座ったまま体重移動だけで操作可能な着座型モビリティ『ユニワン（UNI-ONE）』、小型電動パーソナルモビリティ『モトコンパクト（Motocompacto）』、電動三輪マイクロモビリティ『ストリーモ（Striemo）』を出展、いずれも試乗が可能となっている。


着座型モビリティ『ユニワン（UNI-ONE）』。    ホンダ

また、株式会社ポケモンの監修のもと、ゲーム『ポケットモンスター スカーレット』の中で出会うことができる『コライドン』を、重さ、大きさともにほぼ実物大で、形状を細部にまでこだわりミライモビリティとして再現した『ホンダコライドン』を展示、ライド体験の実施も予定されている。

モビリティ・カルチャー・プログラム

『モビリティ・カルチャー・プログラム 〜モビリティそのものにワクワク〜』は、ワクワクをもたらすさまざまなモビリティとそれらが持つストーリーに焦点を当てたプログラムである。

ホンダからは歴史的な二輪車・四輪車が出展され、1986年のF1コンストラクターズ・チャンピオンをホンダにもたらした『ウィリアムズ・ホンダ FW11』のエンジン始動デモンストレーションを行うほか、1970年代に米国の排出ガス規制（マスキー法）をクリアした量産車『1973年型ホンダ・シビックCVCC』、『ナナハン』の愛称で親しまれ、ホンダを代表する二輪車である『ホンダ・ドリームCB750 FOUR-K』を展示する。


ホンダ・シビックCVCC    ホンダ

そのほか、『アウト・オブ・キッザニア in ジャパンモビリティショー』では、小学生を対象とした職業体験コンテンツとして、ホンダはユニワンを使った『新たなモビリティのテストドライバー』の仕事を体験するプログラムを提供する。

ホンダ・ブース展示モデル

今回、ホンダ・ブース展示モデルに関しての追加情報も公表された。

原付一種（第一種原動機付自転車）に新たに追加された区分基準『新基準原付』に適合した、『スーパーカブ110ライト』、『ディオ110ライト』を展示する。


新基準原付の『ホンダ・スーパーカブ110ライト』    ホンダ

また、10月10日に発表された、最新の大型ロードスポーツモデル『CB1000F』と『CB1000F SE』も展示される。

メインプログラム出展一覧

■Tokyo Future Tour 2035
パワープロダクツ
　・グラスミーモ HRM4000 Live
　
その他
　・ユニワン
　・モトコンパクト
　・ストリーモ
　・ウミエル（海洋調査機）
　・ホンダコライドン
　
■Mobility Culture Program
四輪
　・シビックCVCC
　・ホンダシティ
　・1988 マクラーレン・ホンダ MP4/4
　
二輪
　・1994 NSR500
　・ドリーム CB750 FOUR-K
　・モトコンポ
　モンキー125
　
■屋外プログラム・デモンストレーション
四輪
　・1986 ウィリアムズ・ホンダ FW11
　
二輪
　・競技用電動トライアルバイク『RTL ELECTRIC』
　・国内メーカー4社合同　鈴鹿8時間耐久ロードレースをモチーフにしたスペシャルパフォーマンス
　
■Startup Future Factory
その他
　・『IGNITION』ブース出展
　
■Out of KidZania in Japan Mobility Show
その他
　・『ユニワン』を使った職業体験
　
■ASV公道試乗会
四輪
　・アコードe:HEV ホンダセンシング350+


ホンダコライドン    ホンダ

ホンダ・ブース展示物一覧

■陸のモビリティ
コンセプトモデル・二輪
　・二輪EVコンセプトモデル（ワールドプレミア）
　・EVアーバン・コンセプト
　
市販予定モデル・四輪
　・ホンダ・ゼロ・サルーン・プロトタイプ（ジャパンプレミア）
　・ホンダ・ゼロSUVプロトタイプ（ジャパンプレミア）
　・ホンダ・ゼロ・シリーズ新型プロトタイプ（ワールドプレミア）
　・小型EVプロトタイプ（ワールドプレミア）
　・CR-V e:HEVプロトタイプ（ジャパンプレミア）
　
北米市販予定モデル・四輪
　・アキュラRSXプロトタイプ（ジャパンプレミア）
　
欧州市販予定モデル・二輪
　・ホンダ e-MTBプロトタイプ（ワールドプレミア）
　
市販モデル・四輪
　・プレリュード
　・エヌワン・イー
　・CR-V e:FCEV
　
市販モデル・二輪
　・CUV e:
　・CB1000F
　・CB1000F SE
　・レブル1100 Sエディション（DCT）
　・レブル250 Sエディション・Eクラッチ
　・CRF 1100L アフリカツイン・アドベンチャー・スポーツES（DCT）
　・CT125 ハンターカブ
　・ダックス125
　・モンキー125カスタム
　・スーパーカブ110ライト
　・ディオ110ライト
　
参考出品・四輪
　・ホンダ・マイクロEV
　
参考出品・二輪
　・CB1000F モリワキ・エンジニアリング（2025 鉄馬決戦の日 参戦仕様）
　
■海のモビリティ
パワープロダクツ
市販モデル
　・大型船外機 BF350
　
参考出品
　・コンセプト・ボート 1/5スケールモデル
　
■空・宇宙のモビリティ
市販モデル
　・ホンダジェット・エリートII 実物大サイズ・インテリアモックアップ
　
実験機
　・サステナブルロケット


ホンダCB1000F    ホンダ