かつては女性の美容習慣として語られることの多かった体毛処理。いまや男性にとっても“身だしなみの一環”として定着しつつあります。そんななか、「ワキ毛ケアしている」と回答した男性が約半数となり、3年前と比べて2倍に増加していることが、医療法人社団風林会（東京都新宿区）の男性美容皮膚科「メンズリゼ」による「男性の"ワキ毛"事情調査」でわかりました。



【グラフ】「ワキ毛のケアをしている方」と「ケア方法」を3年前とデータ比較（調査結果を見る）

調査は、全国の10〜60代の男性1200人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



その結果、全体の71.3％が「近年、ワキ毛をケアする男性が増えたと感じる」と回答。また、「ワキ毛を自己処理している」は36.2％、「脱毛している」は9.4%と、合わせて半数近くがケアしており、年代別では20代（自己処理45.5％、脱毛10.5％）が最も多くなりました。



また、「ワキ毛のケアをしている」人の割合を2022年と比較すると、22.4%から45.6％と約2倍増加していることがわかりました。



年代別では40代が最も増えており、16.1%から55.0%と38.9ポイントの増加となっています。



続けて、「ワキ毛をケアしている」と回答した人に対して、「どのようにケアしていますか」と尋ねたところ、「無毛（ツルツル）派」は45.0% 、「形を整える・毛量を減らす（デザイン）派」は55.0%となり、「無毛派」は50代（52.5%）、「デザイン派」は60代（68.1％）が最も多くなりました。



また、「ワキ毛をケアする理由」としては、全体では「清潔感」（55.4%）、「汗ムレ臭い対策」（45.5%）、「爽快感」（44.6%）がTOP3となった一方、10代では「毛が恥ずかしい」（32.7％）という意見も多くみられました。



さらに、「自身のワキ毛が気になるシーン」については、「発汗時」（49.0%）、「軽装時」（42.6%）、「運動時」（41.5%）がTOP3に。特に、50代と60代では「臭いを感じた時」（44.1％、46.8％）が上位に挙がり、他の年代より「臭い」を気にしていることが判明しました。



最後に、「ワキ毛をケアしている男性に対する考え」を聞いたところ、92.4%が「肯定的」な考えを持っていることがわかりました。



◇ ◇



【出典】

▽男性の美容皮膚科『メンズリゼ』調べ