あどけない表情で笑う幼少期、爽やかな横顔が印象的な学生時代、そして日に焼けた肌と伸ばしたヒゲがワイルドな現在。そんな、一人の男性の3時代を写した3枚の写真を並べた投稿がThreadsで話題を集めています。投稿したのは、軽バンで日本一周中の舛谷風満さん（@mad_froggy513_2）。写真の劇的な変化に「幼少期と今、まるで別人！」「玉手箱を開けたみたい」と驚きの声が寄せられました。



【アフター写真】爽やかな学生時代を経て→髪とヒゲを伸ばした“ワイルド”な旅人に変貌

「意図は特になくて、面白いかな〜くらい」の気持ちで、今回の投稿をしたという、舛谷さん。特に反響が大きかったのは、愛らしい笑顔が印象的な幼少期の一枚だったそう。



「子どものころはキッズモデルとして活動したり、ミュージカルの舞台に出たりしていました。かなり陽気な子だったと思います」



そんな舛谷さんに変化が訪れたのは学生時代で、この頃から少しずつ自分のスタイルを模索し始めたそう。



「高校の終わりごろに髪を伸ばし始めたんです。特に深い理由はなかったけど、“自分らしくいたい”って思った瞬間だったのかもしれません」



そうして少しずつ、髪とヒゲを伸ばした現在のワイルドなスタイルへと変貌した舛谷さん。その過程は、今の自由な生き方を見つけるまでの道のりそのものだったといいます。



現在23歳となった舛谷さんは、軽バンに乗って日本一周を目指している最中。日本一周を決めた理由について、「おもしろそうだから。シンプルに好奇心です」と語ります。旅の魅力は、美しい景色や人々との出会い、そして日常の中の「再発見」にあるのだとか。



「広いベッドで寝られるのって最高だな、って改めて思いました（笑）。あと、土地によっては夜に窓を開けたら満点の星空が見えるんです。そういう発見をした瞬間が最高ですね」



旅の中で訪れた場所で特に感動したのは、北海道・函館市にある水無海浜温泉だそう。干潮の時だけ海辺に現れる“天然の露天風呂”で、海に手が届きそうなほどの近さが魅力です。その絶景を前に、思わず海に向かってジャンプする姿からは、解放感と楽しさが伝わってきます。



最後に、新たな挑戦を前にして不安を感じている人へ、舛谷さんは自身の経験から得たメッセージをくれました。



「不安でドキドキするのは、その先におもしろくてワクワクするものがあるから。だったら、進まない理由はないと思うんです」