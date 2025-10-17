北日本では、21日頃から25日頃にかけて、寒気の影響を受け、北海道では初雪のところもあるでしょう。東北も遅れていた山麓の紅葉が一気に進みそうです。北陸・関東甲信・近畿・中国・四国では22日から27日頃にかけて、これまで続いた高温傾向は落ちつき、秋が深まりそうです。九州・奄美・沖縄は、11月にかけて高温傾向が続くでしょう。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側では、24日頃にかけて、寒気の影響を受けやすく、例年よりもくもりや雨の日が多いでしょう。25日以降についても、例年同様にくもりや雨の日が多い見込みです。北日本太平洋側の天気は、数日の周期で変わり、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

18日から24日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より低い」でしょう。25日から31日頃にかけての気温は、北海道で「平年並みか低い」見込みです。東北では「平年並みか高い」でしょう。11月1日から14日頃にかけての気温は、北海道で「平年並みか高い」見込みです。東北では「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側・オホーツク海側・東北日本海側で「平年並みか少ない」でしょう。北海道太平洋側・東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/18〜11/17

札幌 8.0℃〜15.9℃

青森 10.5℃〜18.0℃

仙台 13.6℃〜19.5℃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、24日頃にかけて、寒気の影響を受けやすく、例年よりもくもりや雨の日が多いでしょう。25日から31日頃にかけての天気は周期的に変化する見込みです。11月1日以降は、例年同様にくもりや雨の日が多いでしょう。関東甲信・東海の天気は、数日の周期で変化するでしょう。24日頃にかけては、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例年と比較して、晴れる日が少ないでしょう。25日以降は、例年同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

18日から24日頃にかけての気温は、北陸では「平年並み」の見込みです。関東甲信は「平年並みか高い」でしょう。東海は「平年より高い」見込みです。25日から31日頃にかけての気温は、北陸・関東甲信で「平年並みか高い」見込みです。東海では「平年より高い」でしょう。11月1日から14日頃にかけての気温は、北陸・関東甲信・東海ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸・関東甲信・東海ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北陸・関東甲信・東海ともに「平年並みか少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/18〜11/17

新潟 13.7℃〜20.3℃

東京 16.4℃〜21.5℃

名古屋16.8℃〜23.0℃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は数日の周期で変化するでしょう。西日本日本海側では、例年同様に晴れる日が多い見込みです。西日本太平洋側では、24日頃にかけて、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例年より晴れる日が少ないでしょう。その後は例年同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

18日から31日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。11月1日から14日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、近畿北部・中国・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・四国・九州南部では「平年並みか少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/18〜11/17

大阪 17.4℃〜23.4℃

広島 17.2℃〜23.4℃

高知 19.2℃〜24.8℃

福岡 17.7℃〜23.4℃

鹿児島20.1℃〜25.6℃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄の天気は、24日頃にかけて、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例年より晴れる日が少ないでしょう。その後の天気は、数日の周期で変化するでしょう。

【気温の傾向】

18日から31日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。11月1日から14日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/18〜11/17

名瀬 23.3℃〜26.8℃

那覇 24.8℃〜27.9℃

■1か月予報（10月18日から11月17日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:30%・40%・30%

東日本:10%・30%・60%

西日本:10%・20%・70%

奄美・沖縄:10%・20%・70%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・40%・20%

北日本（太平洋側）:40%・40%・20%

東日本（日本海側）:30%・30%・40%

東日本（太平洋側）:20%・40%・40%

西日本（日本海側）:30%・30%・40%

西日本（太平洋側）:20%・40%・40%

奄美・沖縄 :20%・40%・40%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・30%・30%

北日本（太平洋側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:40%・40%・20%

東日本（太平洋側）:40%・40%・20%

西日本（日本海側）:40%・30%・30%

西日本（太平洋側）:40%・40%・20%

奄美・沖縄 :40%・30%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）