「ナ・リーグ優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で出場。初回の第１打席で三塁打を放った。本拠地は大歓声に包まれた。

ブルワーズは第１戦と同じ左腕アーロン・アシュビー投手をオープナーとして登板。追い込まれながら５球目の外角の変化球を拾って、ライト線へ。外野手がもたつく間に一気に三塁に進んだ。８戦ぶりの長打で昨年も含めて自身ポストシーズン初の三塁打となった。１戦２本塁打を放った９月３０日のレッズとのワイルドカードシリーズ第１戦での２本目の本塁打以来、８戦３７打席ぶりの長打だった。ドジャースのポストシーズン初回先頭三塁打は１９７７年以来、４８年ぶり。大リーグ公式サイトのサラ・ラング記者によると１９１６年ワールドシリーズ第４戦のジミー・ジョンソン、１９７７年ワールドシリーズ第５戦のデービー・ロープス以来、球団史上３人目。

続くベッツが初球をとらえて、ライトへの適時二塁打を放ち、大谷が生還した。わずか６球で先制に成功した。

ドジャースは敵地で２連勝し、本拠地に凱旋。この試合で勝利すれば、王手をかける。