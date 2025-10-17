◆第２９回上毛新聞社中学生硬式野球大会 ▽決勝 前橋桜ボーイズ（群馬）４―２宮城仙北ボーイズ（東北中央）＝延長８回タイブレーク＝（１０月５日・吉井中央公園野球場）

３年生が出場する支部交流大会・第２９回上毛新聞社中学生硬式野球大会の決勝が５日、行われた。前橋桜ボーイズ（群馬）が宮城仙北ボーイズ（東北中央）を延長８回タイブレークで下し、１１年ぶり２度目の優勝を飾った。群馬県支部１６チームと東日本ブロック１２支部１６チームが参加した。

※ ※ ※

宮城仙北は優勝まであと一歩届かなかった。６回２死三塁で４番・岩渕の左前タイムリーで同点に追い付き、７回１死三塁の一打サヨナラの好機をつくるも、延長８回に力尽きた。

この日は３の３。準決勝の４回の２点二塁打から４打席連続安打と気を吐いた岩渕は「（６回は）いいところで回してくれた」と意地の一打。「自分はずっと試合に出ていたわけではないので悔しい気持ちをバネにしました」と振り返った。

最速１３４キロ右腕・木村は準決勝で４回無失点。決勝でも先発し５回１失点（自責点０）の力投を見せた。夏の選手権大会では、直前に左股関節を痛めベンチを外れた。「レベルの高いチームに投げたかったので、楽しかった」と、うっぷんを晴らす好投に手応え。西舘主将は「メッチャ悔しいです。でも、ここまで勝てたのと、１試合でも多くできたことに感謝です」。エンジョイして全力を尽くす―。堂々の銀メダルだ。

【宮城仙北ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽３年生 ※西舘稟翔、岩崎琉生、阿部琥羽、福地蓮夢、木村陽斗、遊佐宙詩、鈴木爵麿、三浦陸人、勝又祥暉、中川旺雅、齋藤匠、鈴木煌明、吉田流惟、岩渕悠生、佐藤大慎、小野寺駿、遠山翔馬、佐藤瞬哉、児玉朔澄、大場智拓日、高橋虎治朗、伊藤京英、佐藤蒼空人

【表彰選手】

最優秀選手賞 金井創佑（前橋桜）

敢闘賞 岩渕悠生（宮城仙北）

打撃賞 瑞慶山桜大（前橋桜）