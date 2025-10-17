本日の予定【発言・イベント】
15:35 内田日銀副総裁、全国信用組合大会挨拶
18:35 ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席
21:45 ナーゲル独連銀総裁、IMF世銀年次総会出席
18日1:00 グリーン英中銀委員、会議出席
1:15 ムサレム・セントルイス連銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）
1:30 ブリーデン英中銀副総裁、IMF世銀年次総会出席
2:00 レーン・フィンランド中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談（ワシントン）
国際金融協会（IIF）年次総会（ワシントン、17日まで）
IMF世銀年次総会（ワシントン、18日まで）
18日（土）
20:30 チポローネECB理事、イベント講演
21:00 ナーゲル独連銀総裁、IMF世銀年次総会「貿易の未来」討論会出席
22:00 ラガルドECB総裁、G30国際銀行セミナー「世界経済見通し」討論会出席
ベイリー英中銀総裁、G30国際銀行セミナー「世界経済見通し」講演
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
18:35 ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席
21:45 ナーゲル独連銀総裁、IMF世銀年次総会出席
18日1:00 グリーン英中銀委員、会議出席
1:15 ムサレム・セントルイス連銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）
1:30 ブリーデン英中銀副総裁、IMF世銀年次総会出席
2:00 レーン・フィンランド中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談（ワシントン）
国際金融協会（IIF）年次総会（ワシントン、17日まで）
IMF世銀年次総会（ワシントン、18日まで）
18日（土）
20:30 チポローネECB理事、イベント講演
21:00 ナーゲル独連銀総裁、IMF世銀年次総会「貿易の未来」討論会出席
22:00 ラガルドECB総裁、G30国際銀行セミナー「世界経済見通し」討論会出席
ベイリー英中銀総裁、G30国際銀行セミナー「世界経済見通し」講演
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります