15:35　内田日銀副総裁、全国信用組合大会挨拶
18:35　ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席
21:45　ナーゲル独連銀総裁、IMF世銀年次総会出席
18日1:00　グリーン英中銀委員、会議出席
1:15　ムサレム・セントルイス連銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）
1:30　ブリーデン英中銀副総裁、IMF世銀年次総会出席
2:00　レーン・フィンランド中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席

トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談（ワシントン）
国際金融協会（IIF）年次総会（ワシントン、17日まで）
IMF世銀年次総会（ワシントン、18日まで）

18日（土）
20:30　チポローネECB理事、イベント講演
21:00　ナーゲル独連銀総裁、IMF世銀年次総会「貿易の未来」討論会出席
22:00　ラガルドECB総裁、G30国際銀行セミナー「世界経済見通し」討論会出席
　　　 ベイリー英中銀総裁、G30国際銀行セミナー「世界経済見通し」講演

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

