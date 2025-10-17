誰もがひるんでしまいそうな場面も、強気で立ち向かった。「大和証券Mリーグ2025-26」10月16日の第1試合はU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）がトップを獲得した。東1局から親リーチに勝負し、逆転されてもマクリ返すタフな打ち筋で勝利をつかんだ。

【映像】瑞原、剛腕単騎をまさかの一発ツモ

この試合は東家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、瑞原の並びで開始。東1局、親の竹内からリーチを受けた瑞原は、イーシャンテンの手牌から無筋の6筒を勝負。その後に追っかけリーチを宣言し、ペン七万待ちのリーチ・純チャン・ドラの8000点を手に入れた。解説の忍田幸夫（麻将連合）は「強いなあ…」と唸った。

南2局では序盤から七対子に決め打ち。待ち牌の東を一発ツモで仕留め、裏ドラ2枚を乗せて跳満を成就させる。攻め一閃、完全に主導権を握ったかに見えたが、南3局1本場では親の内川にダマテンの満貫を放銃。わずかに2着へ後退する展開となった。

それでも最後の親番となる南4局、瑞原は一打一打を丁寧に組み立てていく。中盤、内川が自風の北を暗刻にして、6・9筒待ちのテンパイ。逆転は苦しいかと思われたその直後、一・四万待ちの平和をテンパイし、迷いなく即リーチ。両者4枚ずつ山に残る熱戦は、瑞原がタンヤオの高目となる四万をツモ。リーチ・ツモ・タンヤオ・平和の7800点で再逆転し、逃げ切った。

ここ2戦、逆連対が続いていた瑞原。試合後は「めっちゃうれしいです！」と白い歯を見せた。東1局、親リーチに押し返した場面については「いっちゃいましたね！」とまた笑顔になり、「9筒が手出しだったことを頼りに6筒を切りました」と理由を説明した。さらにこの日は試合前から「積極的にリーチはリーチ、攻めるものは攻めるという打ち方を徹底しようと決めていました」と語った。

最後に「南3局で親に直撃されてしまい、『ヤバい、トップ取りこぼす！』と思っていたのですが、なんとか再逆転できてよかったです」と安堵の表情を見せると、視聴者からは「可愛すぎる」「笑顔が最高」「かわいい！！」「大好き！」とコメントが殺到した。

【第1試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）3万3200点／＋53.2

2着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）3万100点／＋10.1

3着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）2万900点／▲19.1

4着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）1万5800点／▲44.2

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）