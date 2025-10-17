大谷翔平第1打席で三塁打＆先制のホームイン！ブルワーズは初回から“新怪物”ミジオロウスキー2番手で登板し連続三振奪う

◆ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ロサンゼルス・ドジャース−ミルウォーキー・ブルワーズ 16日（日本時間17日午前7時8分試合開始、ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは16日（日本時間17日）、ブルワーズとホームでリーグ優勝決定シリーズ第3戦に臨み、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場した。

地区シリーズでフィリーズを3勝1敗で破って勝ち上がったドジャースと、レギュラーシーズンで両リーグ最多の97勝を挙げてナ・リーグ中地区優勝、地区シリーズでカブスを3勝2敗で下したブルワーズが争う、4戦先勝のリーグ優勝決定シリーズ。先発スネルの好投で2−1と接戦で第1戦を制したドジャースは、14日の第2戦でも山本由伸投手（27）が9回1失点で完投勝利を収めて5−1で連勝。大谷にも7回にタイムリーが出ていた。

勝てば3連勝でリーグ制覇へ王手となるドジャースは今季4勝3敗、ポストシーズン2試合に登板し無失点の好投を続けるグラスノー投手が先発。一方のブルワーズは今季5勝2敗の“オープナー”左腕のアシュビー投手が先発を務めた。

大谷は1回表の第1打席、カウント1−2で5球目の外角低めスライダーをうまくバットに乗せてライト線への三塁打で出塁。続く2番ムーキー・ベッツのセンターへのタイムリー二塁打で先制のホームを踏んだ。1死1、2塁で5番エドマンの打席を迎えたところで、ブルワーズは2番手でポストシーズン2勝の“新怪物”ミジオロウスキー投手を早くも投入。エドマン、6番テオスカー・ヘルナンデスと連続三振を奪った。

試合は1回を終えてドジャースが1−0でリードしている。