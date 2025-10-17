今回は、ケチな義母に多額の交通費を払って新居に招待し、手料理を振舞った結果についてのエピソードを紹介します。

義母を精一杯もてなしたけど…

「遠方に住むケチで性格のきつい義母が超苦手です。最近家を建てたので、ウチに招待しようとすると『交通費をもらっていない』と文句を言われたので、仕方なく高額な新幹線代を送って来てもらうことにしました。

で、義母はウチに来て早々、『あまりに小さな家でびっくりしたわ』と嫌味を言ってきたんです。また義母のために一生懸命料理を作ってふるまいましたが、『量が多すぎるわ。味も濃すぎ』『刺身なんて見栄張っちゃって……』と文句ばかりで……。

ちなみに義母の手土産は、息子のための小さな駄菓子1個だけだったんです。もちろん新居祝いなんてもらっていませんよ」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ 精一杯もてなしているのに、この態度はないですよね。この女性が義母に対し、モヤモヤするのは当然です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。