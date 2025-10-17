オシドラサタデー枠で歴代最高視聴率（個人全体、トップタイ）を記録し、初回配信数は歴代最高記録（当時）をマーク、全話平均配信数100万回突破というオシドラ史上初の快挙を成し遂げた『恋する警護24時』（テレビ朝日系）。待望の続編『恋する警護24時 season2』が、10月17日よりスタートする。

参考：『恋する警護24時』辰之助と里夏の心が通じ合った最終回 岩本照の背中が教えてくれたこと

2024年1月期に放送されたシーズン1のラストでは、依頼人とボディガードという関係性が解消され、晴れて結ばれた……はずだった辰之助（岩本照）と里夏（白石麻衣）。このコラムを書くのを機に最終回を見返したのだが、「いいの？ こんな公私混同」（里夏）、「今は、任務外なので」（辰之助）という2人のやり取りにニヤニヤ。ボディガードをしていたときは、任務中ということもあり、仏頂面なことが多かった辰之助が、「これからは、普通に呼んでもらえれば。いつでも待機しています」と里夏に優しく微笑んでいたのも、「ギャップ……！」とキュンキュンしてしまった。そう、このドラマで岩本照が演じている辰之助は、“全女子の憧れ”を詰め込んだようなキャラクターなのだ。

口喧嘩をすることも多いけれど、なんだかんだで愛し合っている辰之助と里夏。さぞかし甘い関係を築いているかと思いきや、シーズン2の初回を観るかぎり、2人の恋はまったく進展していない……！ さらに、里夏がロンドンに留学してしまうときた。絶対に寂しいはずなのに、その気持ちを隠して送り出そうとする辰之助は“辰之助っぽい”し、彼の強がりにまったく気づいていない里夏も“里夏っぽい”。この2人、誰かが仲を取り持ってくれないと無理なのでは？ 湊（藤原丈一郎）あたりが発破をかけてほしい！

また、シーズン2では“お仕事シーン”も色濃くなるようだ。前作では、少数精鋭のボディガード会社「RACCO警備保障」に所属し、仲間たちと平和に仕事をしていた辰之助。しかし、「RACCO警備保障」が事業拡大をするために「コ・アラセキュリティ」と合併することになり、「ラッコアラ警備保障」と新体制を気づいて新たなスタートを切ることになる。この合併により、辰之助の新たな仲間となるのが、成海璃子演じる千早。彼女は敏腕の女性ボディガードで、自分の警護能力に絶大なる自信を持っている。人物紹介には、「辰之助のリーダーとしての資質に気付き、絆を深めていくが、それは同僚としてなのか、それとも…!?」と書かれており、里夏のライバルとなる予感を匂わせている。

第1話の時点では、千早は辰之助に対してかなり喧嘩腰。それなのに、だんだんと距離が縮まっていくのは、辰之助と里夏の恋のはじまりと同じだ。さらに、千早は辰之助と同じ職場なだけでなく、同じ寮に住んでいるらしい。なんという近距離……！ 対する里夏は、ロンドンに留学するため遠距離になってしまう。8時間という時差が、2人の恋にどのような影響を及ぼすのか。辰之助には、一途な恋を貫いてほしい！

また、『恋する警護24時』は“考察系アクション・ラブコメディ”と謳っているだけあって、考察要素も欠かすことができない。シーズン1の考察要素は、辰之助の父親を殺した真犯人について。これまた意外な人物だったのだが、最終話で真犯人と対峙したとき、辰之助は里夏の存在のおかげで間違った形の“復讐”に走らずにすんだ。辰之助が真犯人を殺害したら、心の底から憎んでいた相手と同じところまで落ちることになる。だからこそ、「お前を裁くのは、俺じゃない。司法だ」と。あの瞬間、辰之助の頭のなかには間違いなく“弁護士”である里夏の顔が浮かんだはずだ。

シーズン2の考察要素は、ある一件の警護案件。これが、大きな事件へと発展し、チームの信頼関係も揺らぎ始めるようだ。新たに襲いかかる難事件、恋のライバルの登場……さらにパワーアップした『恋する警護24時 season2』のスタートが待ちきれない！

（文＝菜本かな）