　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比370円安の4万8060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

50590.54円　　ボリンジャーバンド3σ
49064.49円　　ボリンジャーバンド2σ
48277.74円　　16日日経平均株価現物終値
48060.00円　　17日夜間取引終値
47742.00円　　5日移動平均
47538.45円　　ボリンジャーバンド1σ
47060.00円　　一目均衡表・転換線
46012.40円　　25日移動平均
46010.00円　　一目均衡表・基準線
44486.35円　　ボリンジャーバンド-1σ
42960.31円　　ボリンジャーバンド2σ
42935.47円　　75日移動平均
42450.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41540.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41434.26円　　ボリンジャーバンド3σ
39616.40円　　200日移動平均


株探ニュース