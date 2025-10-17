日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比370円安の4万8060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
50590.54円 ボリンジャーバンド3σ
49064.49円 ボリンジャーバンド2σ
48277.74円 16日日経平均株価現物終値
48060.00円 17日夜間取引終値
47742.00円 5日移動平均
47538.45円 ボリンジャーバンド1σ
47060.00円 一目均衡表・転換線
46012.40円 25日移動平均
46010.00円 一目均衡表・基準線
44486.35円 ボリンジャーバンド-1σ
42960.31円 ボリンジャーバンド2σ
42935.47円 75日移動平均
42450.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41540.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41434.26円 ボリンジャーバンド3σ
39616.40円 200日移動平均
株探ニュース
