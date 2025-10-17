TOPIX先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比17ポイント安の3192.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3292.50ポイント ボリンジャーバンド3σ
3248.71ポイント ボリンジャーバンド2σ
3204.91ポイント ボリンジャーバンド1σ
3203.42ポイント 16日TOPIX現物終値
3192.50ポイント 17日夜間取引終値
3180.00ポイント 5日移動平均
3164.25ポイント 一目均衡表・基準線
3164.25ポイント 一目均衡表・転換線
3161.12ポイント 25日移動平均
3117.33ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3073.53ポイント ボリンジャーバンド2σ
3061.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3034.49ポイント 75日移動平均
3029.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
2969.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2832.95ポイント 200日移動平均
株探ニュース