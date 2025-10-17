グロース先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の720ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
803.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
785.76ポイント ボリンジャーバンド2σ
771.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
768.36ポイント ボリンジャーバンド1σ
757.91ポイント 75日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
750.96ポイント 25日移動平均
744.00ポイント 一目均衡表・基準線
733.56ポイント ボリンジャーバンド-1σ
732.60ポイント 5日移動平均
730.39ポイント 16日東証グロース市場250指数現物終値
728.00ポイント 一目均衡表・転換線
720.00ポイント 17日夜間取引終値
716.16ポイント ボリンジャーバンド2σ
706.43ポイント 200日移動平均
698.76ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
