◎全国の天気

東北から九州にかけて青空が広がり、絶好の洗濯日和となるでしょう。ただ、風が強めに吹く所がありますので、洗濯物はしっかりとめて干すようにしてください。また、九州南部や東海の内陸では夜にわか雨がありそうです。北海道は雲の多い一日となるでしょう。

◎予想最高気温

西日本は30℃くらいまで上がる所が多いでしょう。福岡は30℃、大阪は29℃の予想です。空気は乾いているため、からっとした暑さとなりそうです。

東京は25℃で、4日ぶりに夏日が戻るでしょう。東北も気温が上がり、肌寒さが解消しそうです。仙台は前日より6℃高い22℃の予想です。

◎週間予報

・大阪〜那覇

西日本は18日(土)の午後から雨の範囲が広がるでしょう。19日(日)もあちらこちらで雨が降りそうです。気温は19日(日)以降、平年並みに落ち着く見込みです。沖縄は19日(日)以降、雨の日が続くでしょう。

・札幌〜名古屋18日(土)の午後は日本海側で激しい雨の降る所があるでしょう。東海も18日(土)の夜遅くから雨となりそうです。19日(日)は各地で曇りや雨となるでしょう。来週は一気に季節が進み、22日(水)・23日(木)は最低気温が東京で13℃、札幌は4〜5℃まで下がりそうです。