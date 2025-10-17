“シンデレラ”の醜い義姉妹が主人公 北欧発ゴシック・ボディホラー『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』公開決定＆予告解禁
童話「シンデレラ」をモチーフにした北欧発ゴシック・ボディホラー映画『The Ugly Stepsister（英題）』が、邦題を『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』として2026年1月16日より公開されることが決定。日本版予告編、キービジュアル、場面写真が解禁された。
【動画】美醜と狂気の地獄絵巻が開幕『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』予告編
本作は、童話「シンデレラ」に登場する意地悪で醜い義姉妹の一人を主人公にした作品。招待された憧れの王子様の舞踏会で妃に選ばれるため、想像を絶するほどの恐怖や痛みを伴う身体改造に挑み、その暴走する美への執着と狂気のさまを、現代にも通じる滑稽で皮肉なルッキズム風刺をまとって描くボディホラーだ。
主人公のエルヴィラを演じるのは、子役としてキャリアをスタートさせ、モデルとしても活躍するリア・マイレン。本作が長編映画デビューとなるエミリア・ブリックフェルト監督は、デヴィット・クローネンバーグ監督から強い影響とインスピレーションを受け、美に囚われた女性たちのおぞましいフェアリーテイルを完成させた。
第41回サンダンス映画祭ミッドナイト部門でプレミア上映された際、そのグロテスク描写で「退出者続出！」という衝撃的な幕開けを飾り、第29回富川ファンタスティック国際映画祭ではグランプリと観客賞を受賞。そして、今年の第58回シッチェス・カタロニア国際映画祭のコンペティション部門にもノミネートされている。
スウェランディア王国のユリアン王子（イサーク・カムロート）は、淑女たちの憧れの存在。王子と結婚するために、彼女たちは日々努力を重ね、美しさに磨きをかける。エルヴィラ（リア・マイレン）は、母レベッカ（アーネ・ダール・トルプ）の再婚のために妹アルマ（フロー・ファゲーリ）とこの王国へとやってきた。ユリアン王子の花嫁になることを夢見ながら…。
新しい家族となる義姉妹のアグネス（テア・ソフィー・ロック・ネス）は、家柄に恵まれたとても美しい女性。一方エルヴィラは、矯正器具に覆われた口元、ふくよかな体形、こじんまりとした鼻、つぶらな瞳。そしてある日、アグネスの父が急逝したことで事態は一変。レベッカはアグネスを貶め、エルヴィラを国王の花嫁にするため手段を選ばずに美を施してゆく。そんな中、ユリアン王子の花嫁候補を集めた舞踏会が開かれることになるが――。
日本版予告編は、主人公エルヴィラが、華やかなドレスと自信に満ちた笑顔で踊る女性たちとは対照的に、引きつった笑顔を浮かべ、家族からも嘲笑され、鏡の前で自分の容姿の現実に表情が暗くなる姿が映し出されるところから始まる。その映像の合間には「あなたは感じたことありますか？ 自分は劣等で、無価値で、臆病で、孤独で、愛されず、醜いと。醜いと。醜いと」と、誰もが一度は感じたことがあるネガティブな問いが挟み込まれる。
ある日エルヴィラは、突然届いた舞踏会の招待状に喜びの叫び声をあげる。しかし、エルヴィラ同様に王子を射止めることを切望する母の勧めで、美しくなるための狂気の身体改造の世界に足を踏み入れることに。響き渡るエルヴィラの悲鳴。そして、中世ヨーロッパの美しい自然とお屋敷を舞台に、「この靴の持ち主と結婚する」と誓う王子の言葉を皮切りに、義姉妹の血に染まった残酷な舞踏会が始まる…！
キービジュアルは、「王子様はわたしのもの」という強固な意志を感じさせるコピーと共に、主人公エルヴィラの力強い表情を収めたもの。彼女の視線が見つめるのは目の前の“シンデレラの靴”ではなく、私達。社会や文化的背景に根付く美とアイデンティティの価値観に苦しめられるエルヴィラの物語は、果たしてホラーか誇張された現実か。“シンデレラの靴”を履くための肉体的痛みが心に刺さる本作を、劇場で見届けたい。
映画『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』は、2026年1月16日より全国公開。
