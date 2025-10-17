「イケナイ太陽」新MVで話題のドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』、イケメンキャストたちの現在とは
お笑いコンビ・マユリカも出演している、ORANGE RANGEのヒット曲「イケナイ太陽」の新MVが先日公開され話題に。同曲は、ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』（2007年／フジテレビ系）のオープニングテーマにも起用されている。今回は本作でイケメンを演じたメインキャストたちを振り返っていきたい。
【写真】懐かしい！『花ざかりの君たちへ』キャスト一覧フォトギャラリー
原作は「花とゆめ」（白泉社）で1996年から2004年まで連載された、中条比紗也の同名コミック。一目ぼれした走り高跳びの選手・佐野泉（小栗旬）に近づくため、帰国子女の主人公・芦屋瑞稀（堀北真希さん、2017年芸能界引退）は佐野の通う全寮制男子校・桜咲学園に編入を決意。はたして瑞稀は女だとバレずに生活できるのか？ というストーリーだ。
■小栗旬
瑞稀が一目ぼれした高跳びの選手・佐野泉を演じたのは小栗旬だった。佐野は過去の事故で軸足にケガを負い一線を退いたが、瑞稀の思いに動かされ復帰を決意。やがて、瑞稀への想いは友情から恋へ変わっていった。
幼少の頃から劇団に所属して子役として活動していた小栗は、大河ドラマ『八代将軍 吉宗』（1995年）にてドラマに初出演。1999年の『しあわせ家族計画』で映画デビューも果たした。本作以降も映画『銀魂』（2017年）や『フロントライン』（2025年）など、さまざまな話題作に出演。俳優のほかに映画監督としても活躍し『シュアリー・サムデイ』（2010年）、『1/96』（2024年）でメガホンを取った。
私生活では2012年3月にモデル・女優の山田優と4年間の交際期間を経て結婚。現在は4人の子どもがいる。
■生田斗真
俳優・生田斗真は、瑞稀と佐野のクラスメイトであり、瑞稀に恋心を抱くサッカー少年・中津秀一を演じた。
1996年に11歳で旧ジャニーズ事務所に所属し、NHKの『天才てれびくん』にレギュラー出演。翌年1997年にはNHK連続テレビ小説『あぐり』で子役デビューを果たした生田。本作でブレイクしたあとは『ハチミツとクローバー』、『魔王』（どちらも2008年）に出演し、映画『人間失格』では映画初主演を務めた。
2020年には、ドラマ共演がきっかけで交際がスタートした女優・清野菜名と結婚。現在も俳優として第一線で活躍しており『渇水』（2023年）、『告白 コンフェッション』（2024年）などの話題作への出演が続く。
【写真】懐かしい！『花ざかりの君たちへ』キャスト一覧フォトギャラリー
原作は「花とゆめ」（白泉社）で1996年から2004年まで連載された、中条比紗也の同名コミック。一目ぼれした走り高跳びの選手・佐野泉（小栗旬）に近づくため、帰国子女の主人公・芦屋瑞稀（堀北真希さん、2017年芸能界引退）は佐野の通う全寮制男子校・桜咲学園に編入を決意。はたして瑞稀は女だとバレずに生活できるのか？ というストーリーだ。
瑞稀が一目ぼれした高跳びの選手・佐野泉を演じたのは小栗旬だった。佐野は過去の事故で軸足にケガを負い一線を退いたが、瑞稀の思いに動かされ復帰を決意。やがて、瑞稀への想いは友情から恋へ変わっていった。
幼少の頃から劇団に所属して子役として活動していた小栗は、大河ドラマ『八代将軍 吉宗』（1995年）にてドラマに初出演。1999年の『しあわせ家族計画』で映画デビューも果たした。本作以降も映画『銀魂』（2017年）や『フロントライン』（2025年）など、さまざまな話題作に出演。俳優のほかに映画監督としても活躍し『シュアリー・サムデイ』（2010年）、『1/96』（2024年）でメガホンを取った。
私生活では2012年3月にモデル・女優の山田優と4年間の交際期間を経て結婚。現在は4人の子どもがいる。
■生田斗真
俳優・生田斗真は、瑞稀と佐野のクラスメイトであり、瑞稀に恋心を抱くサッカー少年・中津秀一を演じた。
1996年に11歳で旧ジャニーズ事務所に所属し、NHKの『天才てれびくん』にレギュラー出演。翌年1997年にはNHK連続テレビ小説『あぐり』で子役デビューを果たした生田。本作でブレイクしたあとは『ハチミツとクローバー』、『魔王』（どちらも2008年）に出演し、映画『人間失格』では映画初主演を務めた。
2020年には、ドラマ共演がきっかけで交際がスタートした女優・清野菜名と結婚。現在も俳優として第一線で活躍しており『渇水』（2023年）、『告白 コンフェッション』（2024年）などの話題作への出演が続く。