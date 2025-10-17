刑事告訴した女性が実名で語る「SNSの誹謗中傷」。特定された２人の「犯人」、それぞれの言い分とは

日々、ネット上で垂れ流されているフェイクニュース。SNSを悪用し嘘の情報を流す輩は後を絶たない――。

日本の保護猫活動を切り拓いた草分け的存在である『NPO法人ねこけん』代表の溝上奈緒子氏は昨年4月に「フェイクニュースの被害にあった」と話す。

「昨年4月のフェイクニュースから始まった嫌がらせ行為で、400匹以上の救えたはずの猫の命を救えなかった。それが辛い」と話す彼女は、フェイクニュースをXに書き込んだとされる2人の女性を特定し、名誉棄損や偽計業務妨害などで刑事告訴した。

8月14日、石神井警察署はそれを正式に受理したが、なぜ社会はフェイクニュースを信じたのか、前編につづきリポートしていく。

元社員の詭弁

溝上氏が振り返る。

「フェイクニュースの中心となったのは「ねこねこ団」や「元ねこけんボランティア」と名乗るX上のアカウントです。昨年4月からX上で、獣医師の免許のない私が、猫の手術を行ったという事実無根の告発をしています。このアカウントは、何度も身に覚えがない話を投稿しては私を攻撃し、虚偽の話を流布して私を陥れていきました」

なぜこのアカウントの投稿がフェイクニュースの可能性が非常に高いのかについては前編で触れた通りだが、これらの投稿に真実味を与えたのが週刊誌の記事のリンクだった。

タイトルは＜「資格がないのに注射や手術を…」 捨て猫愛護団体の代表が刑事告訴されていた 診断なしに未承認の薬を処方＞とある。

「この記事で私は、無免許で猫の手術を行った、獣医師の診断なしに未承認の薬を処方を行ったと報じられました。しかし私は手術をしていません。獣医師の指示のもとメスを使い、膿を出しただけ。指示された記録も残っており、未承認の薬の処方については、元社員の女性獣医師による詭弁です。彼女は猫を助けるためのうちの大切な資金や道具を盗んでいたのが判明しています」

ところが溝上氏が弁護士に相談すると、「出版社に勝つのは厳しい」と言われたという。

裁判で勝てない理由

「この記事はあくまで私が刑事告訴されるという騒動自体をニュースにしているだけで、告訴状の内容を報じているに過ぎなかったからです。私にも直接取材がきましたが、いくら告訴状の中身がでたらめだと論理的に説明したところで無駄でした。悪質なのは、受理もされていない告訴状を取り上げた点です」

確かに記事中にも＜告訴状は正式に受理されていないが＞とある。

「警察に受理もされていない告訴状で疑惑を報じるのは、報道機関として正しい姿勢なのでしょうか？ どんなにでたらめな内容でも告訴状を書くだけだったら誰でもできます。誰かをハメるために、自分たちの媒体が悪用されるリスクをこの週刊誌は考えていないのでしょうか。

そもそも「正式に受理されていないが」とありますが、報道から1年以上経過している今も、この告訴状は警察に受理されていないことを確認しています」

ゆえにこの報道も、「こんな騒動が発生している」というスタンスで記事を書いたのかもしれないが……。

いずれにしても、この報道はあくまで騒動を伝える報道であり、この記事をもって溝上氏が無免許で猫の手術をしたと断定できるものではないのである。

一部を切り取って報じられて

さらに言及すれば、

＜入手した動画を見ると、女性代表と思しき人物がケガをした野良猫の頭をメスで切って膿を出すシーンが収められている。＞

とあるが同じ動画を確認したところ、冒頭で溝上氏がメスで切って膿を出すシーンがあるものの、ところどころで複数名の獣医師の音声が入っており、これが獣医師立ち合いのもと、行われた作業であることもわかった。

「言葉の一部を切り取って報道するスタンスが問題になっていますが、この記事も獣医師が立ち合い、獣医師の指示のもと私が手伝っている部分を削り取って、メスを入れたところだけを強調して報じられているようにしか思えない」

匿名の犯人を“断定”できた理由は？

溝上氏は、『ねこねこ団』などのアカウントを使って、フェイクニュースを流し、譲渡会会場に“凸電”を繰り返してひとつひとつ潰していった「犯人」を、元ねこけんボランティアで一時は支部長も務めていた女性と、元社員の獣医師の女性だと断定して、刑事告訴している。

しかし、匿名で行われたこれらの犯人を、どう断定したのか――。

「譲渡会潰しについては、日頃お世話になっている担当者から記録や音声データを頂くことができて、獣医師の女性が直接会場に電話をかけたり、旧姓で登録しているフェイスブックのメッセージから文面を送っていたことがわかりました。

『ねこねこ団』などのアカウントについては、一時は支部長を務めていた女性が、いろいろな場所で『絶対にバレない方法で投稿している』という話をしているという証言を得ることができました」

そして、それらを裏付けるように舞い込んできた証拠が、首謀者２人が密談したとされるLINEの会話記録だと話す。

「SNSで噂を広めたかった獣医師が『雇った』と話す、ジャーナリストを名乗るインフルエンサーが私に接触してきました。その人に説明したところ、『話が違うじゃないか』と言って、獣医師と元ボランティアが交わしたLINEの会話記録やスクリーンショットを私に置いていきました。

その中にも私に協力してくれた他の方たちの証言通り、元ボランティアが＜開示できないアカなので！＞と書き込みながら、アシがつかない方法で、『ねこねこ団』や、『元ねこけんボランティア』などのアカウントを作成する過程や、＜溝上がやったことにしましょう 笑＞など、私に責任を負わせるためのやりとりが記録されていました」

PDFファイルで400枚以上あったLINEの会話記録を読む限り、2人は強い意思をもって溝上氏を陥れていったように感じた。とはいえ、この会話記録が第三者からの提供である以上、文章や画像の改竄も否定できない。

首謀者だと刑事告訴された2人はどう答えるか――。

「私はやっていない」

件の獣医師が経営する動物病院を訪問すると、彼女は潔白を主張した。

「溝上さんが無免許で猫の手術を行っていると告訴状を書いたのは私です。だからといって私はネット上で誹謗中傷したり、ねこけんや溝上さんを潰すような行為はしていません。譲渡会場にも電話を一切いれていません。私は獣医師です。保護団体さんやボランティアさんとは立場も違います。自分を陥れるような行動はとりません。

Iさん（元ボランティア）がねこねこ団のアカウントを作成したことは本人から聞いて知っていますが、指示も共謀もしていません。彼女がねこねこ団から、猫にバリカンをしている画像を手術にみたてて投稿すると言ってきた際には、いち獣医師として『毛刈りにみえます』とはっきり言いました」

彼女は備品の窃盗などについてもすべて否定した。一方、獣医師にもアカウント作成者だと名指しされた元ボランティア・Iに、彼女が代表を務める猫保護団体を通じて取材を申し込んだところ、

「２つのアカウントについて開示をしたのであれば私のアカウントではない事は確認がとれているはずです。この件については以前からMという人から脅迫され警察には事情を説明し相談をしています。その際に警察から私には接触をしてはならないとMに伝えられています。警察からはMが接触してきた場合は連絡をするようにとも言われていますので今回の取材の連絡についてもMからの話かと思っていますので警察には相談をさせていただきました。」（原文ママ）

という回答がメールで届いた（編集部注：Mは苗字のため、イニシャルに変更しています）。

元反社を名乗る人

Mとは何者なのか、改めて問い合わせたが回答は拒否された。彼女にかわり、地方で活動している猫保護団体関係者が解説する。

「その人は恐らく、猫保護団体界隈では有名な自称ジャーナリストで、X上で活動していたインフルエンサーです。スキャンダルを聞いてはSNS上で書き込んでいました。ただ、一方的に聞いた話を書くことも多く、間違いも多い。そのうえ元反社を名乗り、暴力もちらつかせる方なので正直関わりたくない人です。今はアカウントが消されており、本人とも連絡がとれなくなっています」

ちなみにMは、溝上氏の元にやってきてLINEの通話記録を置いていった人物の苗字と合致していた――。

被害にあった溝上氏は、最後にこう話した。

「200人ほどボランティアとして手伝って貰っていたのですが、この炎上で数名のボランティアが離れていきました。ボランティアたちは、猫の保護をするために通っているのに、ありもしない話で罵声を浴びせられたり、刑事告訴の事実関係を精査するために、毎日見たくもない悪口を見させられて、大変だったと思います。迷惑をかけっぱなしで申し訳ない気持ちでいっぱいです」

「ねこねこ団」や「元ねこけんボランティア」の書き込みには、様々な利害関係や思惑が介在しているといっていいだろう。

告訴を受理した石神井警察署は今後、膨大な資料を精査しながら、この誹謗中傷が名誉棄損や偽計業務妨害にあたるのか、あるいは許される行為なのか、捜査機関として判断していくことになる――。

こちらの記事も読む「愛猫と暮らしていた」はずの78歳独居女性に異変が…！ゴミ屋敷に住んでいた彼女の自宅でみつけた「不穏なモノ」

【はじめから読む】「フェイクニュース」で救えたはずの400匹以上の猫の命が犠牲に…。被害者の猫ボランティア代表が実名告白「怪しい画像に社会が騙された理由」