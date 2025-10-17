「右派ポピュリズム」を刺激する自民党がはらむ、「あまりにも大きな危険性」…そもそも在留外国人を増やしたのは安倍政権

10月4日、安倍晋三元首相の路線継承を訴える高市早苗氏が総裁となり、再び「右派ポピュリズム」に活路を見出すこととなった。

在留外国人を増やした安倍政権

今回の総裁選挙でも、自民党が抱える深刻な問題が、徹底的に議論されたかといえば、うなずく人は少なかろう。そして、検証と反省を放置したまま、「右派ポピュリズム」に依存することは、あまりにも大きな危険性を孕む。

例えば外国人政策だ。高市は、9月22日に行われた総裁選の所見発表演説会の冒頭部分で、国の天然記念物に指定されている「奈良の鹿」が、外国人に暴行されていると述べた。

「奈良の鹿をですよ。足で蹴り上げるとんでもない人がいます。外国から観光に来て、日本人が大切にしているもの、わざと痛めつけようとする人がいるんだとすれば、皆さん、何かが行き過ぎている」

この発言は波紋を呼び、高市はその根拠を追及されたが、「自分なりに確認した」という。個人的な確認の事象を、外国人対策にからめて政治化することの是非を、あえてここでは論じないが、主にネット空間では賞賛、擁護の声が溢れた。わかりやすいこの発言が、意図的であろうとなかろうと、結果的に「排外主義」を刺激したということだ。

また高市は、外国人労働者についてこう述べた。

「私は外国人との穏やかな、お互いに思いやりをもって生きられる付き合い方はどうすればできるのか、いっぺんゼロベースで考えるつもりです。毎年、毎年、私たちと文化や何もかもが、あまりにも違う人たちを、まとめて入れていくという政策はいったん考え直さないといけない。経済的な動機でやってきて難民を主張する人、きちんとお帰りいただきます」

しかし振り返ってみれば、人手不足解消のために外国人労働者の受け入れ拡大を実現したのは、「右派」勢力の多くが尊崇してやまない安倍である。彼の政権が2018年12月に改正出入国管理法を成立させ、一定の専門性や技能をもつ外国人を受け入れる特定技能制度を創設した。これにより在留外国人は急増することとなったのだ。法務省によると、2018年末に約273万人だったが、2024年末には約377万人に増えている。

高市も安倍政権には閣僚として深く関わっていた。総裁選期間の9月24日、日本記者クラブの討論会で、記者がその点を追及していた。

「外国人を受け入れなくては、日本は生きていけないというのが、基本に、安倍政権にはあって、自民党もそういう政策を推し進めてきた。これのどこが正しくて、どこを修正すべきか、ということがあるのであれば、あえて申し上げますけれど、不安をあおる前に、冷静に国民に説明することが求められるのではないか」

高市はこう答えている。

「働き手不足もあり、制度もありますから、しっかり外国人を受け入れている、受け入れなければやっていけないことを承知している旨も申し上げた。一部のルールを守らない方々によって、日本にすでに長くすんで真面目に生活しておられる外国人の方々にとばっちりが行くのは見過ごせない。基本はしっかりルールを守っていただく、法律を守っていただく」

安倍の政策の「どこが正しくて、どこを修正すべきか」、問われたことに十分に答えているとは思えない。

うやむやな議論

右派勢力から支持され、総裁選にも出馬していた小林鷹之は、当時、入管法改正に慎重だったとして、9月23日の公開討論会でこう述べた。

「足りないから入れるというシンプルな発想でやろうとして、では中長期的にどういう社会を目指すのかというビジョンがなかったからだ。こうしたビジョンを打ち出すことが重要だと思っている」

安倍政権の外国人政策に、「ビジョン」が足りなかったということではないか。当時、野党は「事実上の移民政策だ」、「受け入れ拡大の前に、共生するための環境整備など、根本的な問題を解決すべきだ」などと批判していた。小林の指摘は、野党の主張にも通ずることになる。しかし、結局、その「ビジョン」を、自民党は構築できないまま今に至っている。

安倍自身も、批判には配慮したようで、「国民と外国人の双方が尊重し合える共生社会を実現するため（中略）万全の対応をお願いいたします」（「外国人の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」2019年3月29日）と呼びかけていた。

安倍が求めた「万全の対応」が不十分なままに、受け入れ拡大を続けてきた責任を、自民党はどう考えるのか。その反省と検証がないままに、総裁選になったらいきいなり、「いっぺんゼロベースで考えるつもり」では、余りにも乱暴だ。高市にはまず、安倍政権の「どこが正しくて、どこを修正すべきか」を、しっかり議論してほしいものだ。

さらに、高市は「軍事費増強」も主張している。高市に限らず、「反撃能力」強化を訴える自民党議員は多いが、本書でもふりかえったように、深い議論の形跡が見えない。そもそも私の単純な疑問だが、防衛費をどこまで増やして、何を装備すれば十分だと言うのだろうか。財源はどうするのか。まさか戦争に備えて際限なく増強しろと言うわけではないだろう。実際に戦争になったらどれだけ悲惨かは言うまでもない。外交を補強するための軍事力、抑止のための適正な防衛構想についての議論が乏しい。「うやむや」、「あやふや」の政治は、言うまでもなく危険である。

「決断する政治」の落とし穴

2000年代以降、「政治は決断」という論理がもてはやされてきた。しかし、政治とは「言葉」の文化である。「決断」と「行動」に偏れば、「議論をしても仕方がない」という「ニヒリズム」が社会に広がる。そして問答無用の「強者の論理」が支配する。その成れの果てが暴力であり、戦争だ。

「鹿を蹴る外国人がいる！」、「反撃能力増強！」などなど、「右派ポピュリズム」を刺激する言葉は、とにかく勇ましい。「勇ましさ」とうい点では、1945年の悲惨な敗戦を招いた、古き「右派ポピュリズム」も同じだった。「鬼畜米英」、「撃ちてし止まぬ大和魂」、そして「一億総特攻」だ。撃つ弾も、食べるものもないのに、勇ましい言葉が飛び交い、多くの人命を粗末にしてきた。

この「勇ましさ」を、政治が利用しようとするときが危険なのだ。その危険性を、メディアだけではなく、国民全員が冷静に見極めなければならない。そのためにも、「保守本流」が、戦後の平和と豊かさを築いてきた歴史を見つめ直すときだろう。それはノスタルジーではない。我々が実際の戦争を知らない世代だからこそ、敗戦の教訓を学び直す必要があるということだ。

＊

