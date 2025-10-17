天安門事件で挫折を味わった「六四世代」、明らかに異質な「一人っ子世代」…中国社会の世代間ギャップ

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈飢餓、文化大革命、洗脳教育、毛沢東を今も敬う人…中国人が語る「埋めがたい世代間ギャップ」のリアル〉に引き続き、1960年代生まれ以降の世代の特徴について詳しくみていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

天安門事件で夢破れた「六四世代」

それに続く世代が、「六四世代」（1960年代生まれ）である。「六四」とは、天安門事件が起こった1989年6月4日を指す。

日本では、青春時代にバブル経済を謳歌した私のような「バブル世代」とほぼ同時代。だが日中で過ごし方は正反対で、彼らは「挫折世代」とも言える。

1989年4月、民主化を希求して失脚し、失意のうちに死去した胡耀邦前総書記を追悼するため、10万人もの学生が北京の中心にある天安門広場を占拠。それを6月4日未明、臂平中央軍事委主席の命令一下、戦車部隊が蹴散らし、一連の騒動で1000人以上の若者が犠牲となった。

大学を出てニュース雑誌の編集部に入ったばかりの私は、日本で放映され始めた米CNNの「天安門映像」に連日、釘付けになった。そして、同世代の中国人の悲劇にショックを受け、生涯をかけて中国をウォッチしていこうと心に決めた。あれからすでに35年以上が経ったが、いまもこうして「中国ウォッチャー」を続けている。

「六四世代」は青春時代に挫折を味わったが、いわゆる「肉食系」でたくましい。実際、アリババの創業者・馬雲氏や、BYD創業者の王伝福CEOのように、その後実業界で成功を収めた人も数多い。

私は北京駐在員時代に、同世代の中国のメディア関係者たちと親交があったが、いつも興味深く思っていたことがあった。それは、彼らはふだん、中国共産党がいかに偉大な存在かを報道しているのに、個人的に親しくなると、共産党にきわめて批判的なことだった。加えて、彼らの多くが子息を、普段痛烈に批判しているアメリカに留学させていた。

続く日本の「団塊ジュニア世代」（1970年代前半生まれ）に当たるのが、「改革開放世代」。物心がついた頃に「改革開放」が始まり、成長と共に中国経済が右肩上がりになっていった世代だ。

だが彼らの中には、「いちばんおいしい果実は一つ上の世代が持っていってしまい、自分たちは『余り物』を受け取った世代」と言う人もいる。たしかに、これは私の心象だが、「六四世代」のような豪放磊落さや大胆不敵さは、「改革開放世代」は持ち合わせていない。実業家で言えば、1971年生まれのテンセント（騰訊（タンシュン））創業者・馬化騰（ポニー・マー）氏がその典型だ。

ぜいたくな「一人っ子世代」

続いて、日本は「就職氷河期世代」1970年代半ば〜1980年代前半生まれ）「ミレニアム世代」（1980年代前半〜1990年代前半生まれ）「ゆとり世代」「さとり世代」（1980年代後半〜2000年代前半生まれ）などが続く。

一方の中国は「一人っ子世代」である。

臂平中央軍事委主席の肝煎で、1981年に「一人っ子政策」を推進する中央官庁「国家計画生育委員会」を新設。翌1982年には、第12回中国共産党大会で「一人っ子政策」を党の指針に定め、憲法（第二十五条）で「一人っ子政策」を規定した。

こうしてその後、2016年にストップするまで30年以上続く「一人っ子政策」が始動した。

付き合ってみると分かるが、「一人っ子世代」は、それまでの大家族の中で育った中国人とは、明らかに異質だ。新中国建国後、初めて出現した「ぜいたくでワガママな世代」で、男児なら「小皇帝」、女児なら「小公主」（公主は皇帝の娘）と呼ばれた。彼らは両親のほかに四人の大人（双方の祖父母）に育てられたことから、「四二一家庭」という流行語も生まれた。

そして1990年代後半生まれから、中国に「Z世代」が登場する。インターネットのネイティブ世代を意味する「Z世代」が、21世紀に成長するにつれて、中国人はますます「進化」していった。

