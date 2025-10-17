「トレンドカラー」→【しまむら】で賢くゲット！ 大人に似合う「ブラウンアイテム」

「ブラウン」は、2025年秋冬のトレンドキーワード。温かみのある上品なトーンが、ハイブランドのランウェイでも注目を集めました。そんな、取り入れるだけで装いに旬のムードを添えてくれるブラウン。今回は人気インフルエンサーさんのリアルバイから、【しまむら】の注目アイテムをピックアップしました。大人の着こなしに映えるラインナップをチェックして。

上品に華やかさを添える抜け感トップス

【しまむら】「RIRIKAソデフリルPO」\1,089（税込）

@chii_150cmさんは、袖のキャンディフリルが印象的な可憐なブラウスを紹介。ぽこぽことした花柄の生地が程よい抜け感を添え、シンプルなボトムを合わせるだけで表情のあるスタイルに仕上がります。一枚ではもちろん、ベストやニットを重ねれば春先まで活躍しそうな柔軟さも魅力。トーンをそろえたワンピやボトムスと合わせると、やわらかく上品な秋の装いになりそう。

甘さと落ち着きを両立した大人のサロペット

【しまむら】「フリルサロペット」\1,969（税込）

袖のシャーリングが目を引くこちらのサロペットは、ウエストがきゅっと締まり、自然にメリハリのあるシルエットに。バックのリボンでほんのり甘さを添えつつ、ブラウンが全体を大人っぽく引き締めています。@miu___wearさんは、シアートップスをインして軽やかな抜け感をプラス。秋はもちろん、冬にはニットを重ねて季節の着こなしを楽しんで。

大人っぽくフェミニンを楽しめるスカート

【しまむら】「レーススカート」\1,089（税込）

フェミニンなレーススカートも、ブラウンならぐっと大人っぽく取り入れられそう。@m12314sさんは「淡色コーデ好きさんにおすすめ」と紹介。アイボリーやベージュのトップスを合わせれば、やわらかく温かみのあるスタイルに仕上がります。裏地付きで透け感を気にせず穿けるのも嬉しいポイント。女性らしい華やかさをさりげなく添えたい日にぴったりの一枚です。

軽やかデザインが魅力のバルーンブルゾン

【しまむら】「YUMスソバルーンBZ」\2,420（税込）

ほんのり透ける素材と立体感のあるシルエットが魅力のバルーンブルゾン。軽やかな質感が秋の始まりにちょうどいいムードをつくります。@hiro77andさんは「丈感好きすぎて即決」とコメント。レーシーなホワイトワンピにさらりと羽織って、軽快で華やかな秋の装いに。Iラインスカートと合わせれば、すっきりとしたフェミニンスタイルも楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様、@miu___wear様、@m12314s様、@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S