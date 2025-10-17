ミュージシャンの布袋寅泰が１７日までに自身のＳＮＳを更新。人気バンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」のライブを訪れたことを報告した。

インスタグラムで「ロンドンＯ２アリーナでＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫのィ庁釘圍錬悄。圍錬妝哄イ魎僂拭執念でここまで上り詰めたバンドの凄（すご）みすら感じさせる渾身（こんしん）のライブ。胸を張りオーディエンスと対峙するＴａｋａくんは時にフレディー・マーキュリーを彷彿（ほうふつ）とさせる存在感。張りのある声が本当に気持ちいい。Ｔｏｒｕくんのプログレッシブなギター、Ｒｙｏｔａくんの歌心のあるベース、そしてＴｏｍｏｙａくんの表情豊かなドラミング、それぞれの個性が２０１９年にロンドンのＲｏｕｎｄｈｏｕｓｅ て観た時より遥かにスケールアップしていた」と感想を長文でつづった。

続けて「終演後、楽屋に迎えくれてくれた汗だらけの眩しい４人。『ここＯ２アリーナで最近観たライブはポール・マッカートニーだった。日本の４人のバンドがこのステージに立つことは凄いことだよ。先輩ぶるつもりはないけれど、誰もが果たせなかった夢を叶（かな）えてくれた君たちを心からリスペクト。感動したよ』と伝えると『先輩たちがいて下さったからです』と謙虚なＴａｋａくん」としるして、メンバー４人と布袋の５ショットをアップ。

最後に「Ｔａｋａくん、お招きいただいてありがとう。Ｔｏｒｕくん、いつかギター談義に花を咲かせる約束を実現しましょう。バンド、そしてクルーの皆さん、まだまだ続く過酷なツアー。どうぞ無事に完走できますように祈っています。頑張れ！そして自分も、もっと頑張ります」と応援メッセージを述べて結んだ。

この投稿にＴａｋａが「お越しいただき本当にありがとうございました！光栄です！」と反応。他にも「夢のよう」「愛のあるお言葉」「リスペクト素晴らしい」などの声が寄せられている