「週刊文春」の名物連載「阿川佐和子のこの人に会いたい」に、長澤まさみさんが16年ぶりに登場。時代劇映画初主演作となる『おーい、応為(おうい)』で、葛飾北斎の弟子であり娘でもある葛飾応為を熱演した長澤さんに、その舞台裏を語っていただきました。

阿川 お久しぶりです。この度主演を務めていらっしゃる映画『おーい、応為』、拝見しました。

長澤 ありがとうございます。どうでしたか？

阿川 葛飾北斎の娘、応為として、今までとはまた別の長澤まさみが出てきたぞっていうか。

長澤 本当ですか（笑）。



阿川 まず立ち振る舞いが綺麗なのよね。例えば、筆を持つときの指先の動きとか。あと、町中を延々と歩くシーンも印象的でした。

長澤 そうですね。かなり歩きました。

阿川 大森（立嗣）監督とコンビを組むのは、『MOTHER マザー』（2020年）以来だそうで。あの時は生活に困窮するシングルマザーの役で。

長澤 そうなんです。『MOTHER マザー』では息子を支配し、追い詰める母親というすごく難しい役だったので、「うまく演じられなかったなぁ」という思いがあって。

阿川 終わった後もずっと？

長澤 はい。でも、それって私にとっては『MOTHER マザー』に限らず、いつものことなんです。

阿川 いつもなの？ 「今回はやったぜ、私」って思うことはないんですか。

長澤 ないです。1回もないです。

阿川 1回も!?

「北斎にだいぶ共感できるところがある」

長澤 仕事での達成感ではなく、難しい日程をやり切ったという達成感はあるんですけど（笑）。たぶん演じることに対しての探求心やもっとうまく演じたいという欲が私は強いのかもしれない。だからこそ、終わりがないというか。

阿川 まだまだできてないって思っちゃうんだ。

長澤 自分を信じているからこそ、もっといい作品を作りたいなという思いが沸々と湧いてくるので。

阿川 葛飾北斎みたいな人なのね。あれだけの腕前なのに、「まだ上手く描けない」みたいな。

長澤 確かに、北斎にだいぶ共感できるところがあるかもしれません（笑）。

