腎臓の耐用年数は約50年!?年齢とともに減少し、再生できない「腎臓」が壊れやすい理由を専門医が解説します

日本の慢性腎臓病患者数が2000万人以上だと推定されています。これは、成人の5人に1人という数字です！ 加齢とともに減少し、再生することのない腎臓。365日24時間休むことなく、内分泌系ネットワークや神経ネットワークを通し、脳や心臓、腸など体の各器官のはたらきを裏で支えています。再生医療でもっとも実現が難しいといわれる臓器を、どうすれば健康に維持することができるのか？ 発売とともに大きな話題となっている腎臓専門医・郄取優二さんの『腎臓の教科書』から、人生100年時代を腎臓と付き合っていくための正しい医療情報を紹介します。

＊本記事は、『腎臓の教科書』郄取優二・著から一部抜粋し、再編集したものです。

血管から見た糸球体の構造とはたらき

これまで腎臓の構造や尿を作るというしくみについて見てきました。この記事では、腎臓にある重要な組織「糸球体（しきゅうたい）」に注目します。

糸球体は毛細血管が糸玉のように丸まって形成されたもので、血液を濾過するフィルターとして機能しています。

では、腎臓はどのようなしくみで、血液を濾過しているのでしょうか？ それをここで見ていくことにしましょう。血管から見た糸球体の構造とはたらき

意外に知られていない、毛細血管には3種類ある！

全身に張りめぐらされた血管をすべてつなぎ合わせると、地球2周半（10万キロメートル）にもなるという話を皆さんも聞いたことがあると思います。じつは、この血管のうちの99パーセントを占めているものが毛細血管なのです。

毛細血管は、名前のとおり「毛のように細い」血管で、その多くは細動脈と細静脈を結んでいます。毛細血管の直径は、5〜15マイクロメートル（マイクロは100万分の1）で、赤血球がやっと通れる程度で肉眼では見ることはできません。

あまり知られていませんが、毛細血管には3つの型があります。

●連続型毛細血管：心臓や肺、脳、骨格筋、神経、皮膚などで見られるもっとも一般的な毛細血管。閉じた毛細血管ともいわれる。

●有窓型毛細血管：閉じた毛細血管に対して毛細血管壁にたくさんの窓とよばれる小孔（しょうこう）がある。有窓型毛細血管は窓の特徴から2つのタイプに分けられる。

タイプ1：内分泌臓器、消化管、腎尿細管などの内皮細胞で見られ、窓の大きさがほぼ一定（62〜68ナノメートル、ナノは10億分の1）で規則的に線状に並んでおり、窓に薄い隔膜をもつ。隔膜についてその性質やはたらきはわかっていない。

タイプ2：糸球体で見られ、60〜80ナノメートルの比較的均一な窓が線状に並んでいるが、隔膜はもたない。

●非連続型毛細血管：肝臓にある肝類洞（かんるいどう）という血管網や骨髄の内皮細胞で見られ、100〜200ナノメートルの窓が不均一に存在し、隔膜をもたない。

多くの毛細血管は、動脈と静脈のあいだで、酸素や二酸化炭素、栄養分、老廃物の受け渡しを行っていますが、糸球体の毛細血管は血液を大量に濾過して尿を作っているため、それと異なります。

また、糸球体は毛細血管だけでできているのではなく、3種類の細胞から構成されています。

第一が毛細血管の内皮細胞、第二がメサンギウム細胞、第三が足細胞です。また、細胞ではありませんが、糸球体基底膜（きていまく）は糸球体のはたらきに大きく関係しています。

ここまでの説明でも、糸球体がかなり複雑な構造をしていることがイメージできると思います。

人体でもっとも毛細血管の密集した場所「糸球体」

糸球体の大きさは直径0・1〜0・2ミリメートルです。その中には、毛細血管が糸玉のようにぎっしりと折り畳まれており、1個の糸球体の毛細血管の長さは約10ナノメートルにもなります。人体でこのように毛細血管が密集した場所は糸球体のほかにはありません。

この糸玉の形を保つために重要なのがメサンギウム細胞とメサンギウム基質です。メサンギウム細胞とその基質が毛細血管をくっつけていて、その周囲を糸球体基底膜と足細胞が取り囲んでいます。

糸球体を流れる血液は、毛細血管の内皮細胞、そして糸球体基底膜と足細胞でできた3層のフィルターから押し出されて濾過されます。このとき、血液に含まれている人体に必要な赤血球やたんぱく質などが濾し出されないように、内皮細胞・糸球体基底膜・足細胞がフィルター（濾過障壁）になっているのです。

この3層のフィルターについて詳しく見ていきましょう。

糸球体を流れる血液を濾過する3つのフィルター

もっとも内側の層は、平たい形をした内皮細胞で、毛細血管の内側を覆っています。内皮細胞には内径が70〜100ナノメートルの孔（あな）がたくさん開いています。

中間の層は糸球体基底膜です。これはコラーゲンが網目のような構造をしていて、3〜4ナノメートルの間が開いています。ここには糖とたんぱく質の複合体であるプロテオグリカンもあります。

プロテオグリカンはマイナスの電気を帯びているため、同じマイナスの電気を帯びている血球やたんぱく質ははじき返されて、糸球体基底膜を通り抜けられません。これを荷電選択性障壁といいます。

いちばん外側の層が足細胞です。これはタコ足細胞とも呼ばれていて、タコの足のように周囲にたくさんの突起を伸ばしています。この突起をかみ合わせて糸球体の表面を覆っています。突起のあいだには幅が20〜40ナノメートルほどの濾過スリットが開いていて、この間をふさぐようにスリット膜があります。

内皮細胞・糸球体基底膜・足細胞の3層構造で、サイズの大きい血球やたんぱく質は血液の中にとどめられて、水と一緒にブドウ糖、電解質、老廃物が濾過されています。以前は、このフィルターの主役は糸球体基底膜だと考えられていたのですが、最近ではスリット膜だという説が有力になっています。

糸球体は毛細血管にかかる圧力で血液を濾過する

糸球体では血圧が50〜60（mmHg）で、15〜20（mmHg）であるほかの毛細血管と比べると非常に高くなっています。ここで「mmHg」は一般に水銀柱ミリメートルと呼ばれ、圧力の単位です。標準大気圧が760（mmHg）で、健康診断などで測る血圧の単位はこの「mmHg」です。

糸球体は、この圧力を利用して毛細血管の中の血液から水分などを押し出して濾過していますが、話はそう単純ではありません。じつはこの圧力以外にも、血漿中のたんぱく質が血管内に水分を保持しようとする膠こう質しつ浸透圧とボウマン嚢内の圧力であるボウマン嚢内圧という、血管に水分を押し戻す力も関係しているからです。

この二つの圧力についてもう少し詳しく紹介します。血液と間質液を隔てる血管壁は、水や電解質などは通しても、粒子が大きいたんぱく質は通過させない選択的透過性をもつ半透膜です。

そのため、血管の中にはたんぱく質がたくさん存在しています。つまり、血液はたんぱく質の濃度が高くなっているのです。そのため、血管の中と外の濃度を同じにする方向に、血管の外にある間質液から水を引き込む浸透圧がはたらきます。これが膠質浸透圧です。

ボウマン嚢内圧については、糸球体を包むボウマン嚢の内側で発生している圧力です。

これらの力の釣り合いを見ると、糸球体の血圧（50〜60mmHg）が血液を押し出そうとしているのに対して、血液を押し戻す膠質浸透圧（約25mmHg）とボウマン嚢内圧（約15mmHg）がはたらくので、濾過する圧力である糸球体濾過圧は10〜20（mmHg）となります。

年齢とともに減少し、再生できない糸球体が壊れやすい理由

腎臓の疾患などで糸球体のフィルターが壊れ、たんぱく質が漏れ出す状態になってしまうとどうなるでしょうか。

この場合、膠質浸透圧が低くなることで、糸球体濾過圧が高くなります。その結果、血液の水分量が減り、脱水に陥りやすくなるのです。また、結石ができるなどして尿細管がふさがれた場合にも、ボウマン嚢内圧が高くなり血液が濾過されにくくなります。

前述のように、糸球体の毛細血管の内側は高い圧力を維持しています。これは高圧洗浄機を使って大量の水を壁に当て続けているような状態です。高圧の水が当たると塗装がはがれて、その時間が長くなるほど壁はもろくなっていきます。血管壁も同様に、私たちが年齢を重ねるほどに

圧力がかかる時間が長くなるので、毛細血管は壊れていきます。

また、糸球体の足細胞は細胞分裂ができません。そのため、一度壊れた糸球体は再生することがないのです。

フィルターの役割を果たす毛細血管の孔が大きくなれば、体に必要なたんぱく質や赤血球などが尿として排出されてしまいます。こうなると、たんぱく尿や血尿といった症状があらわれます。

糸球体の先には傍尿細管毛細血管があります。糸球体の毛細血管が壊れれば、傍尿細管毛細血管への血流が途絶えて、尿細管も縮み、ネフロンの数が減っていきます。ネフロンとは、糸球体・ボウマン ・尿細管をセットにしたものの呼称です。

このネフロンの数が減っても、一日に作られる尿の量は変わりません。これは、残った糸球体が無理をしてはたらく代償性糸球体過剰濾過が行われているからです。しかし、無理な仕事が長く続かないのは、人間も腎臓も同じです。残った糸球体も、過剰労働を強いられた結果、一つまた一つと力尽きて消えていきます。

こうして、腎臓がフィルターとしての役割を徐々に果たせなくなります。

このように、老化とともに腎臓からネフロンが消えていきます。そして、失った機能は取り戻すことはできません。そのために、腎臓を酷使する生活には注意が必要です。

人工透析の医療費が年間1兆円を超えている！現代人が知っておきたい「腎臓の抗老化」のための最新研究と食事習慣