19日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、バーを営む夫と専業主婦の30歳違いの歳の差カップルが登場する。夫はMC藤井隆と同い年の53歳、妻は井上咲楽より2歳下の24歳。そもそものキッカケは、妻の母と夫が友達だったという驚きのエピソードが明かされた。



【写真】30歳差カップル！友人だった妻の母に手紙を読み上げるが夫は緊張の面持ち

同い年だという妻の母と夫が知り合ったのは今から30年前。妻の母が働くスナックで知り合い、お互いの店を行き来する飲み友達になる。そして18年前、妻の母が「用事があるから預かってほしい」と託されたのが妻だった。当時夫は35歳、妻は5歳。夫は「大人になったら可愛い顔になるんじゃないかな」とは思いつつも、さすがに“友人の娘”でしかなかったという。



3年前、2人は15年ぶりに再会した。妻が母親のスナックで働くようになり、夫が営むバーと週3回ほど行き来する関係に。妻の母も含め3人で朝まで飲む仲になった。転機は再会して約9カ月後。映画を観に行きたいという話になり、妻の母は起きられないからと、2人で行ったのがはじまりだった。



そこから妻が意識するようになり、押しに負けた夫が交際を決めた。しかし交際を決めたものの、現実に戻った夫は、覚悟を決めてあいさつに行こうと、妻の母のスナックへ。しかし報告より前に、妻が「私たち付き合った」と言い放ち、その場を去ってしまう。妻の母は驚きで固まり、「夫から言ってほしかった」と怒る羽目に。それでも妻の母は、交際こそ許したが、結婚には反対していたという。



しかし交際から1年後、夫が我慢しきれずプロポーズ！「入籍するならあいさつに行かねば」と妻に伝えたものの、「行かなくていい」と言われ、今年の1月1日、強行突破で婚姻届を提出した。「自分が父親なら絶対に許していない」と夫。観覧する妻の母に「この場を借りて謝りたい」と感謝と誓いの手紙をしたため、スタジオで読み上げる。



